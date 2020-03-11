Как уберечься от грыжи и что делать, если она уже есть? Рассказывает нейрохирург

Источник материала: Tut.by

Почему появляется грыжа межпозвонкового диска и можно ли себя от нее защитить? На «Простой вопрос» отвечает врач-нейрохирург центра спинальной травмы РНПЦ травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук Зинаида Егорова.

Фото: ortoped.by

— Грыжа межпозвонкового диска — это выпячивание пульпозного ядра межпозвонкового диска в позвоночный канал, сопровождающееся нарушением целостности фиброзного кольца (которое в норме ограничивает пульпозное ядро диска). Выпячивание диска размером более 3 мм по данным МРТ позвоночника расценивают как грыжу, менее 3 мм — как протрузию диска. Но позвоночный канал, если объяснять доступно, это «трубка», в которой расположены невральные структуры. И у одного человека она может быть диаметром 1 см, а у второго — 2,5 см. Именно поэтому кто-то может даже не почувствовать изменений при выпячивании, а другой будет ощущать постоянную боль.

Нет однозначного ответа на вопрос, у кого и как появляются грыжи межпозвонковых дисков. К нам обращаются люди разных профессий — это и те, кто проводит весь день в офисе и не посещает спортзалов, и те, кто поднимает по работе тяжести, и те, кто никак не связан ни с первым, ни со вторым. Возраст пациентов тоже самый разный — в моей практике даже были подростки 16 лет. Но чаще с грыжей межпозвонкового диска к специалисту обращаются люди трудоспособного возраста.

Появление грыжи связано с патологическими процессами в организме человека — и остеохондроз (нарушенное питание позвоночника) называют одним из основным факторов, который на первых этапах может себя вообще не проявлять. Определенную роль играет и генетика, но если человек ведет здоровый образ жизни и занимается физкультурой, то вероятность того, что он станет пациентом нейрохирурга, снижается.

Далеко не все грыжи межпозвонковых дисков необходимо оперировать: существуют определенные показания к удалению. На первых этапах врач-невролог назначает медикаментозное лечение, физиотерапию, ЛФК и наблюдает за состоянием пациента. Если у него появляются неврологические расстройства или лечение не приносит результатов, доктор направляет пациента к нейрохирургу и тот принимает решение — есть показания для хирургического лечения или нет.

Профилактика заболеваний позвоночника — это ЛФК, и не надо путать лечебную зарядку с любительским спортом, ведь это не равнозначные понятия. Лечебная физкультура направлена на разработку движений в суставах, на работу мышц, которые, как насос, будут прокачивать кровь к структурам позвоночника. Такая зарядка должна выполняться ежедневно. Исключение для женщин — первые три дня менструального цикла и для всех — плохое самочувствие (простуда, головокружение). Подобрать упражнения и комплексы для укрепления мышц спины и брюшного пресса лучше с инструктором ЛФК. И помните: если вам какое-то упражнение делать больно — не делайте его.

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