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В Гродненской области количество организованных иностранных туристов возросло на треть

11.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродненской области количество организованных иностранных туристов возросло на треть

В Гродненской области в 2019 году на треть увеличилось количество организованных иностранных туристов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма облисполкома.

Тенденция роста отмечается не первый год. В 2017 году организованных туристов было около 38 тыс., в 2018-м — около 98 тыс., в 2019-м регион принял свыше 125 тыс. таких гостей (на 32% больше).

«Активнее всего в регион ехали организованные туристы из Литвы, Польши, Эстонии и Латвии. Практически в два раза увеличилось количество гостей из Чехии и Германии», — отметили в управлении спорта и туризма. Способствовала росту туристического потока и возможность посетить Гродно и окрестности без визы. С ноября 2019 года, к слову, вся территория области доступна для группового посещения безвизовыми туристами.

Среднее время пребывания туристов в регионе в прошлом году превысило два дня. Только на путевки ими было потрачено свыше Br2,3 млн. Экспорт туристических услуг в регионе в 2019 году превысил $15 млн, что на 11% больше, чем годом ранее.

Иностранным туристам интересны и исторические объекты региона, и его культурные особенности. Катализаторами интереса также стали различные событийные мероприятия — музыкальные фестивали, спортивные и познавательные события, например, традиционный автофестиваль под Гродно, веломарафон «Суседзі» на Августовском канале, фестиваль хмеля, воды и солода в Лиде. В этом году палитру ярких туристических событий дополнит XIII Республиканский фестиваль национальных культур, который Гродно примет в начале июня. Также прорабатываются возможности организации трансграничных туристических маршрутов, которые, к примеру, связали бы Польшу, Беларусь и Литву.

Все более востребованным у иностранных туристов становится оздоровительный и медицинский туризм. В 2018 году санатории региона приняли около 1 тыс. безвизовых туристов, в 2019-м их количество возросло до 2 тыс. С начала 2020 года возможностью приехать в здравницы региона без визы воспользовались уже более 600 человек.

К слову, за январь-февраль Гродненская область приняла уже свыше 19 тыс. безвизовых туристов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, в дальнейших прогнозах специалисты осторожны. На туристический поток может повлиять ситуация с коронавирусом в мире.

Вместе с тем в управлении спорта и туризма обратили внимание, что 65 гостиниц, работающих в Гродненской области, не могут обеспечить местами всех желающих. Это сигнал потенциальным инвесторам: туристический поток растет, так что потребность в таких объектах сохранится.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области в 2019 году на треть увеличилось количество организованных иностранных туристов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и...
 
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