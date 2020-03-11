«Доверенное лицо» Лукашенко Втюрин признался, что взял взяток на $190 тыс.

Источник материала: KYKY

В Минске проходит крупный судебный процесс – Верховный суд рассматривает уголовное дело в отношении сразу 16 фигурантов. Не обычных смертных, а высокопоставленных беларусов обвиняют в получении взяток за поставку компьютерной техники, бизнесменов – в даче взяток. Суммы немаленькие: от 13 тысяч долларов до 868 750 «на двоих». Прокуроры второй день зачитывают обвинение, пишет TUT.by.

Один из самых громких героев процесса – заместитель госсекретаря Совбеза и экс-начальник службы безопасности Лукашенко Андрей Втюрин. Его обвиняют в том, что он взял взяток на 190 тысяч долларов, а также в подстрекательстве к даче взятки экс-гендиректору «Белтелекома» Сергею Сиводедову.

Сегодня, 11 марта, Втюрин «полностью» признал свою вину: «Вместе с тем у меня есть сомнения в отдельных вопросах квалификации моих действий, о чем я ранее во время следствия заявил», – цитирует Втюрина БелТА. Сергей Сиводедов, которого обвиняют в получении больше 470 тысяч долларов и 15 тысяч евро взяток с 2013 по 2019 год, также признал свою вину.

TUT.by записал, в чем конкретно прокурор обвинил Втюрина: «Находясь в служебном кабинете, по улице Карла Маркса, Втюрин, выступая как представитель власти, дал указание министру связи Попкову и Сергею Сиводедову организовать заключение договора на закупку оборудования Smart-Zala и поставку абонентских приставок.

Общая сумма взятки от Владимира Казанцева для Втюрина составила 183 000 долларов, договор на закупку оборудования Smart-Zala был заключен на 6 859 000 долларов».

Взятку, как указано в материалах уголовного дела, Втюрину передавали в два этапа. Первый раз – 14 февраля 2019 года, в Union Cafe он получил 34 400 долларов. Вторая взятка, 148 500 долларов, 48-летнему полковнику передавалась 21 апреля в гостиничном комплексе в Ждановичах. В этот же день он был задержан.