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«Доверенное лицо» Лукашенко Втюрин признался, что взял взяток на $190 тыс.
Источник материала: KYKY>
В Минске проходит крупный судебный процесс – Верховный суд рассматривает уголовное дело в отношении сразу 16 фигурантов. Не обычных смертных, а высокопоставленных беларусов обвиняют в получении взяток за поставку компьютерной техники, бизнесменов – в даче взяток. Суммы немаленькие: от 13 тысяч долларов до 868 750 «на двоих». Прокуроры второй день зачитывают обвинение,
Один из самых громких героев процесса – заместитель госсекретаря Совбеза и экс-начальник службы безопасности Лукашенко Андрей Втюрин. Его обвиняют в том, что он взял взяток на 190 тысяч долларов, а также в подстрекательстве к даче взятки экс-гендиректору «Белтелекома» Сергею Сиводедову.
Сегодня, 11 марта, Втюрин «полностью» признал свою вину: «Вместе с тем у меня есть сомнения в отдельных вопросах квалификации моих действий, о чем я ранее во время следствия заявил», –
TUT.by записал, в чем конкретно прокурор обвинил Втюрина: «Находясь в служебном кабинете, по улице Карла Маркса, Втюрин, выступая как представитель власти, дал указание министру связи Попкову и Сергею Сиводедову организовать заключение договора на закупку оборудования Smart-Zala и поставку абонентских приставок.
Общая сумма взятки от Владимира Казанцева для Втюрина составила 183 000 долларов, договор на закупку оборудования Smart-Zala был заключен на 6 859 000 долларов».
Взятку, как указано в материалах уголовного дела, Втюрину передавали в два этапа. Первый раз – 14 февраля 2019 года, в Union Cafe он получил 34 400 долларов. Вторая взятка, 148 500 долларов, 48-летнему полковнику передавалась 21 апреля в гостиничном комплексе в Ждановичах. В этот же день он был задержан.
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В Минске проходит крупный судебный процесс – Верховный суд рассматривает уголовное дело в отношении сразу 16 фигурантов. Не обычных смертных, а высокопоставленных...
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