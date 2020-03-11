ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фоторепортаж с награждения, приуроченного ко Дню милиции

11.03.2020 13:42 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

На прошлой неделе, 4 марта, свой профессиональный праздник отметили защитники нашего спокойствия и правопорядка – милиционеры. В их честь 6 марта в районном Доме культуры прошли праздничные мероприятия.

Помимо слов поздравлений и душевных песен, со сцены прозвучали имена лучших в своей профессии. Были присвоены очередные звания и вручены заслуженные награды.

Фоторепортаж с награждения, приуроченного ко Дню милиции

Фоторепортаж с награждения, приуроченного ко Дню милиции

Фоторепортаж с награждения, приуроченного ко Дню милиции

Фоторепортаж с награждения, приуроченного ко Дню милиции

Фоторепортаж с награждения, приуроченного ко Дню милиции

Фоторепортаж с награждения, приуроченного ко Дню милиции

Фоторепортаж с награждения, приуроченного ко Дню милиции

Фоторепортаж с награждения, приуроченного ко Дню милиции

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

Фоторепортаж с награждения, приуроченного ко Дню милиции

Author: Редактор сайта

Фоторепортаж с награждения, приуроченного ко Дню милиции

Редактор сайта

See author's posts

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе, 4 марта, свой профессиональный праздник отметили защитники нашего спокойствия и правопорядка – Сообщение Фоторепортаж с награждения,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Доверенное лицо» Лукашенко Втюрин признался, что взял взяток на $190 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика