Фоторепортаж с награждения, приуроченного ко Дню милиции

Источник материала: Навiны Камянеччыны

На прошлой неделе, 4 марта, свой профессиональный праздник отметили защитники нашего спокойствия и правопорядка – милиционеры. В их честь 6 марта в районном Доме культуры прошли праздничные мероприятия.

Помимо слов поздравлений и душевных песен, со сцены прозвучали имена лучших в своей профессии. Были присвоены очередные звания и вручены заслуженные награды.

































Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.