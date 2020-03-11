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Фоторепортаж с награждения, приуроченного ко Дню милиции
11.03.2020 13:42 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
На прошлой неделе, 4 марта, свой профессиональный праздник отметили защитники нашего спокойствия и правопорядка – милиционеры. В их честь 6 марта в районном Доме культуры прошли праздничные мероприятия.
Помимо слов поздравлений и душевных песен, со сцены прозвучали имена лучших в своей профессии. Были присвоены очередные звания и вручены заслуженные награды.
Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.
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На прошлой неделе, 4 марта, свой профессиональный праздник отметили защитники нашего спокойствия и правопорядка – Сообщение Фоторепортаж с награждения,...
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