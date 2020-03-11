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В Пакистане во время репетиции парада упал военный истребитель
Источник материала: Tut.by
В столице Пакистана Исламабаде упал военный самолет F-16. Об этом
Представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана подтвердил аварию, уточнив, что это был военный истребитель F-16. По его словам, самолет принимал участие в репетиции празднования Дня Пакистана 23 марта.
На месте крушения истребителя работают бригады спасателей, местные власти оцепили район. О пострадавших или жертвах аварии пока не сообщалось.
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Самолет упал в парк в столице страны.
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