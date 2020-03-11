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Изменения в Конституцию должны быть направлены на социальный прогресс и модернизацию общества — КС

11.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Изменения в Конституцию должны быть направлены на социальный прогресс и модернизацию общества — КС

Изменения в Конституцию должны быть направлены на социальный прогресс и модернизацию общества, заявил журналистам председатель Конституционного суда Петр Миклашевич после оглашения заключительной части Послания КС Президенту и палатам Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

КС при работе над изменениями в Конституцию проанализировал положения Основного закона страны с учетом изменяющихся общественных отношений и реалий конституционного строительства, более 50 конституций зарубежных стран. В итоге выработаны определенные предложения по совершенствованию.

«Мы придерживались того, чтобы не нарушить принцип стабильного конституционного развития, — сказал Петр Миклашевич. — Надо сохранить те конституционные положения, которые действительно показали, что на их основе достигается мир и спокойствие, развивается экономика, социальная сфера. А в целом — чтобы изменения были направлены на социальный прогресс, модернизацию общества и дальнейшее динамичное развитие нашей страны».

Вместе с тем, отметил председатель КС, в течение четверти века Беларусь стабильно и динамично развивается на конституционной основе, обеспечивая свой суверенитет и независимость.

Для совершенствования действующей Конституции Беларуси на государственном уровне создана расширенная комиссия, куда вошли представители парламента, правительства, других органов, привлечены ученые. Наряду с предложениями Конституционного суда члены комиссии будут анализировать и другие предложения.

https://www.belta.by/

 
 
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Изменения в Конституцию должны быть направлены на социальный прогресс и модернизацию общества, заявил журналистам председатель Конституционного суда Петр...
 
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