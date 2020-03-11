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Беларусь предложила России новый вариант поставок нефти
Источник материала: Партизан
Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти.
Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя итоги состоявшихся сегодня в Москве переговоров с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Подробности пока не сообщаются.
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Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти.
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