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Беларусь предложила России новый вариант поставок нефти

11.03.2020 15:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя итоги состоявшихся сегодня в Москве переговоров с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Подробности пока не сообщаются.
 
 
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Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти.
 
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