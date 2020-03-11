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«Начал сажать кустарники, деревья сам». Минчане озеленяют свои дворы и запускают мобильное приложение о нюансах посадок
Источник материала: СТВ
В программе
Минчанин со своей идеей даже прошёл в финал популярного конкурса социальных проектов. Прокачал навыки, плюс объединил вокруг себя единомышленников.
Егор Петров:
Весной с крупнейшей IТ-компанией команда неравнодушных минчан запустит мобильное приложение. Оно поможет быстро и доступно узнать о нюансах по высадке зелёных насаждений (нормативы, ассортимент).
Если каждый белорус укоренит по одному саженцу на протяжении пяти лет, то это уже будет целый парк из порядка 50 миллионов деревьев.
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«Начал сажать кустарники, деревья сам». Минчане озеленяют свои дворы и запускают мобильное приложение о нюансах посадок
В программе «Большой город» рассказываем, как минчанин Егор решил облагородить двор сам, без помощи коммунальщиков. Правда, разрешение на посадочные работы...
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