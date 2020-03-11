ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Начал сажать кустарники, деревья сам». Минчане озеленяют свои дворы и запускают мобильное приложение о нюансах посадок

11.03.2020 15:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В программе «Большой город» рассказываем, как минчанин Егор решил облагородить двор сам, без помощи коммунальщиков. Правда, разрешение на посадочные работы получил у них за короткий срок. Вынудила большая стройка метро. Именно тогда всё сравняли с землёй.

«Начал сажать кустарники, деревья сам». Минчане озеленяют свои дворы и запускают мобильное приложение о нюансах посадок

Егор Петров:
Изначально, когда мы покупали жильё, выбирали очень зелёный район. И когда мы переехали на новое место жительства, рядом начало строиться метро. Прекрасные скверы, которые нас очень радовали, были просто-напросто уничтожены в связи со строительством, а озеленения во дворе не хватало. Я решил, что нужно что-то предпринимать. И начал сажать кустарники, деревья сам. Часть мы смогли спасти как раз-таки со строительства метро.

«Начал сажать кустарники, деревья сам». Минчане озеленяют свои дворы и запускают мобильное приложение о нюансах посадок

Минчанин со своей идеей даже прошёл в финал популярного конкурса социальных проектов. Прокачал навыки, плюс объединил вокруг себя единомышленников.

Егор Петров:
В нашей команде семь человек. Друзья, знакомые.

«Начал сажать кустарники, деревья сам». Минчане озеленяют свои дворы и запускают мобильное приложение о нюансах посадок

Весной с крупнейшей IТ-компанией команда неравнодушных минчан запустит мобильное приложение. Оно поможет быстро и доступно узнать о нюансах по высадке зелёных насаждений (нормативы, ассортимент).

«Начал сажать кустарники, деревья сам». Минчане озеленяют свои дворы и запускают мобильное приложение о нюансах посадок

Если каждый белорус укоренит по одному саженцу на протяжении пяти лет, то это уже будет целый парк из порядка 50 миллионов деревьев.
Люди в материале: Егор Петров, Оксана Семашко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе «Большой город» рассказываем, как минчанин Егор решил облагородить двор сам, без помощи коммунальщиков. Правда, разрешение на посадочные работы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Румас: паники на валютном рынке нет, ситуация будет выравниваться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика