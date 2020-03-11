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Муслим Магомаев. Алиев, Фурцева, Брежнев и другие. Как складывались отношения певца с советским начальством

11.03.2020 15:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Нечего и говорить о том, кем был для советских людей 60-80-х годов Муслим Магомаев. Мало назвать его звездой или кумиром. Это сейчас специалисты пиара придумали классификацию: «примадонна», «золотой голос», «король эстрады»… Или сами эти «короли» так себя окрестили?  А Магомаев  был просто Муслимом Магомаевым, песни которого украшали жизнь всей стране. И его имя не нуждалось в звонких величественных дополнениях.

Люди его любили. А советское начальство? Как оно воспринимало его песни? Как относилось к его славе, к тому, что артиста народ любит больше, чем вождей? Мы собрали несколько фактов из биографии Магомаева, которые нам это объясняют.

Гейдар Алиев заменил ему отца

Отец Муслима Магомаева не вернулся с войны. Воспитывал мальчика дядя Джамал – министр промышленности, уважаемый в Азербайджане человек. Много лет его знал Гейдар Алиев. В 1970-м, когда Муслим отбывал опалу в Баку, Алиев стал руководителем республики и взял «шефство» над племянником аксакала. Он брал его с собой в поездки: сам выступал на заводах, а потом Муслим пел. Он учил Магомаева уму-разуму, по-отечески наставлял, отчитывал за есенинскую бесшабашность. «Тебе давно пора жениться. Ведешь себя плохо», - говорил Алиев молодому певцу. А в 1977 году, когда дядя Джамал умер, Гейдар Алиев на похоронах сказал Магомаеву: "Муслим, располагай мной, как своим самым близким человеком. Ты теперь будешь в моей семье". Это не была дежурная фраза сочувствующего человека. Он заменил Магомаеву и родного дядю, и отца. Все оставшиеся годы, подаренные им Богом, две семьи - Гейдара Алиева и Муслима Магомаева - были одной.

Муслим Магомаев. Алиев, Фурцева, Брежнев и другие. Как складывались отношения певца с советским начальством

Хрущёв запретил песню «Лучший город Земли»

Никита Сергеевич вообще был человек со странным отношением к искусству. Больше всего от руководителя советского государства доставалось тому, чего он не понимал. Вспомните из истории его поход на выставку  художников-авангардистов. «Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует! Вы что — мужики или педерасты проклятые? Есть у вас совесть? Всё запретить! Прекратить это безобразие!» А травля Пастернака, Вознесенского?.. В репертуаре Магомаева Хрущёву не понравилась песня «Лучший город Земли». Как только она появилась, её регулярно крутили по радио. Песня стала хитом. Но Никита Сергеевич услышал в ней западную крамолу: «Твист о Москве? Это надо запретить!» И легло произведение на полку до лучших времен.

Муслим Магомаев. Алиев, Фурцева, Брежнев и другие. Как складывались отношения певца с советским начальством

Андропов вернул Магомаева на большую сцену

В конце 60-х Магомаева попросили дать концерт на 45-тысячном стадионе в Ростове-на-Дону. Организаторы заплатили тройную ставку гонорара и объяснили, что всё законно, согласовано с министерством культуры. А когда позже он выступал в Париже, ему сообщили, что тем ростовским концертом занялись компетентные органы. Дело обещало быть нешуточным. Слава Богу, на нары не отправили, закончилось всё запретом выступать за пределами Азербайджана, на ТВ и радио. Певец уехал на родину. Неизвестно, сколько бы продолжалась опала, если бы не звонок из высокого московского кабинета. Близился юбилей КГБ СССР, и его тогдашний председатель Андропов вспомнил о Магомаеве (или ему подчиненные подсказали). Он позвонил министру культуры Фурцевой, сказал, что у «конторы» к певцу претензий нет, и чекисты хотят видеть его на своем праздничном концерте. Забвение на этом закончилось.      

Муслим Магомаев. Алиев, Фурцева, Брежнев и другие. Как складывались отношения певца с советским начальством

Брежнев уважал и любил артиста

Современники вспоминали: когда Леонида Ильича приглашали на большие торжественные концерты, он всегда интересовался, будет ли петь Магомаев. Особенно ему нравилась песня  итальянских партизан «Белла чао». А однажды на торжествах в Баку, где присутствовал генсек, певец исполнил песню «Малая земля». Кто не знает, это посвящение воинам, освобождавшим Новороссийск в 1943 году. В тех боях участвовал Брежнев. Очевидцы рассказывали, что, слушая песню, Леонид Ильич расчувствовался до слёз.  И уж совсем показательный факт: это при нем Магомаеву было присвоено звание «Народный артист СССР». Чтобы в 31 год человека искусства столь  высоко оценили, такого в советской стране до этого не случалось. Муслим тоже уважительно отзывался о Брежневе. Он считал его добрым отзывчивым человеком.

Муслим Магомаев. Алиев, Фурцева, Брежнев и другие. Как складывались отношения певца с советским начальством

Фурцева называла Магомаева «мальчиком»

У министра культуры СССР Фурцевой и Магомаева были теплые отношения. Как известно, она умела ценить талант, покровительствовала работникам культуры. Конечно, как получалось в тех непростых условиях идеологического напряга, как сама понимала. Можно сказать, Фурцева, как могла, поддерживала градус оттепели, наступившей в стране после сталинских холодов. Она называла Магомаева «мальчиком», относилась к нему заботливо и доверяла. Когда чиновнице сообщили из КГБ, что певец может не вернуться с парижских гастролей, она его защитила от подозрений и последующих преследований. Магомаев  оправдал доверие министра. Но скорее, – женщины, которую уважал и которой обещал вернуться. Благодаря её хлопотам группа талантливых певцов стажировалась в «Ла Скала». Среди них был и Магомаев.

Муслим Магомаев. Алиев, Фурцева, Брежнев и другие. Как складывались отношения певца с советским начальством


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Сам певец вспоминал в интервью, как они дружили, даже вместе выпивали, и порой хорошо. Ходили слухи, будто Муслим – муж Светланы, дочери Фурцевой. Это была неправда. А правда состояла в том, что министр и артист были людьми, которые умели уважать и понимать друг друга. Такое часто бывает?

Ваш В.Д.    

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Нечего и говорить о том, кем был для советских людей 60-80-х годов Муслим Магомаев. Мало назвать его звездой или кумиром. Это сейчас специалисты пиара придумали...
 
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