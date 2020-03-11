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В Полоцке 8-летняя девочка внезапно выбежала на дорогу и попала под колеса автобуса
Источник материала: Tut.by
Несовершеннолетняя попала под колеса автобуса в Полоцке,
Авария произошла 11 марта, около 10.00, в районе дома № 129 на улице Космонавтов. По информации инспекторов, 62-летний водитель рейсового автобуса МАЗ сбил внезапно выбежавшую на дорогу вне пешеходного перехода 8-летнюю девочку.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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