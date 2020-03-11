Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского

Источник материала: СТВ

А вы никогда не задумывались, какого роста знаменитости? Например, сможете ли вы назвать рост Арнольда Шварценеггера? В фильмах он почти всегда кажется очень высоким, но в действительности Иван Ургант выше. Сложно поверить, правда?

Мы решили выяснить, какой рост у персон, которые сейчас у всех на слуху. Узнайте вместе с нами.

Алина Загитова, 160 см

Алина Загитова показала подарок от Президента Беларуси



Фото: instagram.com/azagitova

Алла Пугачёва, 162 см

«Я делала маленькие подтяжки». Алла Пугачёва рассказала, почему так молодо выглядит



Фото: instagram.com/alla_orfey

Полина Гагарина, 164 см

Полина Гагарина показала редкие кадры с сыном и дочерью



Фото: instagram.com/gagara1987

Надежда Бабкина, 165 см

Молчала об этом всю жизнь. Надежда Бабкина призналась, как едва не совершила роковую ошибку



Фото: instagram.com/ngbabkina

Рита Дакота, 166 см



Фото: instagram.com/ritadakota

Елена Подкаминская, 170 см

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин



Фото: instagram.com/podkaminskaya_official

Константин Хабенский, 172 см

На отдыхе и с дочерьми. Жена Константина Хабенского показала редкое фото актёра



Фото: instagram.com/interes_kino2018

Emin, 180 см

Делал фото с поклонницами, общался с залом и пел хиты и Магомаева. Концерт Emin в Минске



Фото: instagram.com/eminofficial

Дмитрий Колдун, 189 см

«Это достаточно страшно». Дмитрий Колдун рассказал, как сын его пародирует



Фото: instagram.com/koldunmedia

Артём Дзюба, 196 см

«Ваша жена – просто очарование». В сети обсуждают красавицу-жену Артёма Дзюбы



Фото: instagram.com/artem.dzyuba

Кстати, ранее мы рассказывали про артисток, которые при невысоком росте смогли добиться огромных успехов.