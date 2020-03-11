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Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского
Источник материала: СТВ
А вы никогда не задумывались, какого роста знаменитости? Например, сможете ли вы назвать рост Арнольда Шварценеггера? В фильмах он почти всегда кажется очень высоким, но в действительности Иван Ургант выше. Сложно поверить, правда?
Мы решили выяснить, какой рост у персон, которые сейчас у всех на слуху. Узнайте вместе с нами.
Алина Загитова, 160 см
Алла Пугачёва, 162 см
Полина Гагарина, 164 см
Надежда Бабкина, 165 см
Рита Дакота, 166 см
Елена Подкаминская, 170 см
Константин Хабенский, 172 см
Emin, 180 см
Дмитрий Колдун, 189 см
Артём Дзюба, 196 см
Кстати, ранее мы рассказывали про артисток, которые при невысоком росте смогли добиться огромных успехов.
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А вы никогда не задумывались, какого роста знаменитости? Например, сможете ли вы назвать рост Арнольда Шварценеггера? В фильмах он почти всегда кажется очень...
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