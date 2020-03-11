ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского

11.03.2020 15:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

А вы никогда не задумывались, какого роста знаменитости? Например, сможете ли вы назвать рост Арнольда Шварценеггера? В фильмах он почти всегда кажется очень высоким, но в действительности Иван Ургант выше. Сложно поверить, правда?   

Мы решили выяснить, какой рост у персон, которые сейчас у всех на слуху. Узнайте вместе с нами. 

Алина Загитова, 160 см 

Алина Загитова показала подарок от Президента Беларуси 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского
Фото: instagram.com/azagitova 

Алла Пугачёва, 162 см 

«Я делала маленькие подтяжки». Алла Пугачёва рассказала, почему так молодо выглядит 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского
Фото: instagram.com/alla_orfey 

Полина Гагарина, 164 см 

Полина Гагарина показала редкие кадры с сыном и дочерью 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского
Фото: instagram.com/gagara1987 

Надежда Бабкина, 165 см 

Молчала об этом всю жизнь. Надежда Бабкина призналась, как едва не совершила роковую ошибку 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского
Фото: instagram.com/ngbabkina 

Рита Дакота, 166 см 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского
Фото: instagram.com/ritadakota 

Елена Подкаминская, 170 см 

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского
Фото: instagram.com/podkaminskaya_official 

Константин Хабенский, 172 см 

На отдыхе и с дочерьми. Жена Константина Хабенского показала редкое фото актёра 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского
Фото: instagram.com/interes_kino2018 

Emin, 180 см 

Делал фото с поклонницами, общался с залом и пел хиты и Магомаева. Концерт Emin в Минске 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского
Фото: instagram.com/eminofficial 

Дмитрий Колдун, 189 см 

«Это достаточно страшно». Дмитрий Колдун рассказал, как сын его пародирует 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского
Фото: instagram.com/koldunmedia 

Артём Дзюба, 196 см 

«Ваша жена – просто очарование». В сети обсуждают красавицу-жену Артёма Дзюбы 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского
Фото: instagram.com/artem.dzyuba 

Кстати, ранее мы рассказывали про артисток, которые при невысоком росте смогли добиться огромных успехов.  

Кто эти знаменитости – узнайте здесь

Люди в материале: Алина Загитова, Алла Пугачёва, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Рита Дакота, Елена Подкаминская, Emin, Дмитрий Колдун, Артем Дзюба

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А вы никогда не задумывались, какого роста знаменитости? Например, сможете ли вы назвать рост Арнольда Шварценеггера? В фильмах он почти всегда кажется очень...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Могилевом грузовик сбил женщину, когда она переходила дорогу. Пешеход в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика