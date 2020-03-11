В Могилеве пьяная женщина попала под грузовик

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 10 марта под грузовик попала 26-летняя могилевчанка. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода и была пьяна, сообщает УВД.



Фото: УВД Могоблисполкома

ДТП произошло в 22.40 на улице Космонавтов. За рулем грузового Iveco был 37-летний могилевчанин.

Пешеход попала под колеса машины и получила травму головы. Женщина в больнице.