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В Могилеве пьяная женщина попала под грузовик

11.03.2020 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 10 марта под грузовик попала 26-летняя могилевчанка. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода и была пьяна, сообщает УВД.


Фото: УВД Могоблисполкома

ДТП произошло в 22.40 на улице Космонавтов. За рулем грузового Iveco был 37-летний могилевчанин.

Пешеход попала под колеса машины и получила травму головы. Женщина в больнице.

 
Теги: Могилев
 
 
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Женщина получила травму головы.
 
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