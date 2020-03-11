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В Могилеве пьяная женщина попала под грузовик
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 10 марта под грузовик попала 26-летняя могилевчанка. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода и была пьяна,
ДТП произошло в 22.40 на улице Космонавтов. За рулем грузового Iveco был 37-летний могилевчанин.
Пешеход попала под колеса машины и получила травму головы. Женщина в больнице.
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Женщина получила травму головы.
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