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Под Могилевом грузовик сбил женщину, когда она переходила дорогу. Пешеход в реанимации
Источник материала: Tut.by
В Могилевском районе утром 10 февраля грузовик Volvo сбил пешехода. Было темно, женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте,
ДТП произошло около 7 утра около агрогородка Кадино. 38-летняя могилевчанка была без фликера, когда переходила проезжую часть в неустановленном месте — и ее сбил грузовой автомобиль.
В тяжелом состоянии пострадавшая доставлена в реанимацию.
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Было темно, пешеход была без фликеров.
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