Под Могилевом грузовик сбил женщину, когда она переходила дорогу. Пешеход в реанимации

Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе утром 10 февраля грузовик Volvo сбил пешехода. Было темно, женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте, сообщает УВД.





ДТП произошло около 7 утра около агрогородка Кадино. 38-летняя могилевчанка была без фликера, когда переходила проезжую часть в неустановленном месте — и ее сбил грузовой автомобиль.

В тяжелом состоянии пострадавшая доставлена в реанимацию.