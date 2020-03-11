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Ехал прямо под колеса. В Гомеле такси сбило на зебре велосипедиста

11.03.2020 16:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле Yandex. Такси сбило велосипедиста. Его с места ДТП забрала скорая, сообщает ЧП Гомель.


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

ДТП произошло примерно в 11.30. Такси поворачивало с Советской на Телегина. В этот момент дорогу пересекал велосипедист. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора одного из водителей.

Видно, что таксист пропускает одного велосипедиста, который пересекает пешеходный переход, трогается — и тут же под колесами авто оказывается уже другой велосипедист. Его увезла скорая.

 
Теги: Гомель
 
 
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Таксист пропускает одного велосипедиста, который пересекает пешеходный переход, трогается - и тут же под колесами авто оказывается уже другой велосипедист.
 
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