Ехал прямо под колеса. В Гомеле такси сбило на зебре велосипедиста

Источник материала: Tut.by

В Гомеле Yandex. Такси сбило велосипедиста. Его с места ДТП забрала скорая, сообщает ЧП Гомель.



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

ДТП произошло примерно в 11.30. Такси поворачивало с Советской на Телегина. В этот момент дорогу пересекал велосипедист. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора одного из водителей.

Видно, что таксист пропускает одного велосипедиста, который пересекает пешеходный переход, трогается — и тут же под колесами авто оказывается уже другой велосипедист. Его увезла скорая.