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Ехал прямо под колеса. В Гомеле такси сбило на зебре велосипедиста
Источник материала: Tut.by
В Гомеле Yandex. Такси сбило велосипедиста. Его с места ДТП забрала скорая,
ДТП произошло примерно в 11.30. Такси поворачивало с Советской на Телегина. В этот момент дорогу пересекал велосипедист. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора одного из водителей.
Видно, что таксист пропускает одного велосипедиста, который пересекает пешеходный переход, трогается — и тут же под колесами авто оказывается уже другой велосипедист. Его увезла скорая.
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Таксист пропускает одного велосипедиста, который пересекает пешеходный переход, трогается - и тут же под колесами авто оказывается уже другой велосипедист.
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