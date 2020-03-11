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Самолету «Ромы» не разрешили посадку в Испании
Источник материала: Tut.by
«Рома» не полетит в Испанию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Севильей». Самолету римлян не разрешили посадку в Испании, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «волков».
Встреча «Севилья» — «Рома» должна была пройти в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завтра, 12 марта. Ответный матч запланирован на 19 марта (Рим, арена «Олимпико»).
Италия является центром эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. На этот момент в стране выявлено 10 149 случаев заражения. Вирус унес 631 жизнь, выздоровело 724 человека.
Напомним, ранее власти Италии приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля.
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Италия является центром эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
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