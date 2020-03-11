В Горках прошла конференция добровольного пожарного общества

Источник материала: Горецкий вестник

Вчера в Горках прошла районная конференция республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество».





На конференции были избраны члены и председатель районного совета РГОО «БДПО». Возглавила его председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, ее заместителем будет начальник РОЧС.





В мероприятии приняли участие заместители председателя райисполкома Лариса Кривицкая и Андрей Камко, начальник РОЧС Сергей Козлов, председатель Могилевской областной организационной структуры РГОО «БДПО» Сергей Савченко и его заместитель Алексей Сипаков. На конференцию были приглашены представители организаций, предприятий района.





Сергей Савченко выступил с информацией о деятельности областной организации Белорусского добровольного пожарного общества, о ее работе по обеспечению безопасной жизнедеятельности граждан, а также поставленных на будущее задачах. Сергей Козлов сообщил о пожарной безопасности в нашем районе.





Приятным моментом стало награждение. Сергей Савченко вручил памятный знак «95 лет Белорусскому добровольному пожарному обществу» Сергею Козлову. А старшему инспектору СПиВО Марине Агеевой — Грамоту. Также был отмечен Грамотой старший инженер ИНиП Павел Захарчук.











Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова