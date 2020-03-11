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В Горках прошла конференция добровольного пожарного общества

11.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Вчера в Горках прошла районная конференция республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество».

 

В Горках прошла конференция добровольного пожарного общества

 

На конференции были избраны члены и председатель районного совета РГОО «БДПО». Возглавила его председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, ее заместителем будет начальник РОЧС.

 

В Горках прошла конференция добровольного пожарного общества

 

В мероприятии приняли участие заместители председателя райисполкома Лариса Кривицкая и Андрей Камко, начальник РОЧС Сергей Козлов, председатель Могилевской областной организационной структуры РГОО «БДПО» Сергей Савченко и его заместитель Алексей Сипаков. На конференцию были приглашены представители организаций, предприятий района.

 

В Горках прошла конференция добровольного пожарного общества

 

Сергей Савченко выступил с информацией о деятельности областной организации Белорусского добровольного пожарного общества, о ее работе по обеспечению безопасной жизнедеятельности граждан, а также поставленных на будущее задачах. Сергей Козлов сообщил о пожарной безопасности в нашем районе.

 

В Горках прошла конференция добровольного пожарного общества

 

Приятным моментом стало награждение. Сергей Савченко вручил памятный знак «95 лет Белорусскому добровольному пожарному обществу» Сергею Козлову. А старшему инспектору СПиВО Марине Агеевой — Грамоту. Также был отмечен Грамотой старший инженер ИНиП Павел Захарчук.

 

В Горках прошла конференция добровольного пожарного общества

 

В Горках прошла конференция добровольного пожарного общества

 

Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Вчера в Горках прошла районная конференция республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество».     На...
 
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