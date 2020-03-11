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Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов

11.03.2020 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Украина в связи с объявлением каратина по всей стране из-за коронавируса закроет 170 контрольно-пропускных пунктов из 219. Об этом говорится в сообщении Верховной Рады Украины.

Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов

Так, сообщается, что соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

Отмечается, что в Украине работать будут только 49 контрольно-пропускных пунктов из 219.

Кроме того, в Украине закроют все учебные заведения (школы, колледжи, вузы) и ограничат проведение массовых мероприятий с участием от 200 человек.

Карантин в Украине. Скриншот: ВРУ

Как сообщали Українські Новини, в столице не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом. Единственный зафиксированный случай был в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии. А изначально карантин ввели в Киеве по решению мэра Виталия Кличко.

Также в Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус, а более 30 человек находятся на самоизоляции дома.

 
 
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  Украина в связи с объявлением каратина по всей стране из-за коронавируса закроет 170 контрольно-пропускных пунктов из 219. Об этом говорится в сообщении Верховной...
 
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