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Горецким школьникам паспорта вручил председатель Комитета госконтроля
11.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов в рамках акции «Мы — граждане Беларуси!» вручил паспорта представителям одаренной и талантливой молодежи со всех регионов страны. Среди них — двое горецких школьников.
В преддверии Дня Конституции Республики Беларусь паспорта получили Владислав Запрудский из средней школы №3 и ученица гимназии №1 Милана Джафарова.
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Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов в рамках акции «Мы — граждане Беларуси!» вручил паспорта представителям одаренной и...
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