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Горецким школьникам паспорта вручил председатель Комитета госконтроля

11.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов в рамках акции «Мы — граждане Беларуси!» вручил паспорта представителям одаренной и талантливой молодежи со всех регионов страны. Среди них — двое горецких школьников.

 

Горецким школьникам паспорта вручил председатель Комитета госконтроля
Владислав Запрудский и Милана Джафарова со своими первыми паспортами

 

В преддверии Дня Конституции Республики Беларусь паспорта получили Владислав Запрудский из средней школы №3 и ученица гимназии №1 Милана Джафарова.

 

Горецким школьникам паспорта вручил председатель Комитета госконтроля

 


 
 
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  Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов в рамках акции «Мы — граждане Беларуси!» вручил паспорта представителям одаренной и...
 
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