Горецким школьникам паспорта вручил председатель Комитета госконтроля

Источник материала: Горецкий вестник

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов в рамках акции «Мы — граждане Беларуси!» вручил паспорта представителям одаренной и талантливой молодежи со всех регионов страны. Среди них — двое горецких школьников.





В преддверии Дня Конституции Республики Беларусь паспорта получили Владислав Запрудский из средней школы №3 и ученица гимназии №1 Милана Джафарова.



