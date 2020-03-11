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Румас: паники на белорусском валютном рынке нет, ситуация будет выравниваться
11.03.2020 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Паники на белорусском валютном рынке нет, ситуация будет выравниваться. Об этом заявил сегодня журналистам в Москве премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вы видите, что в последние дни произошел отскок и никакой паники на валютном рынке нет, очередей в обменных пунктах нет, - сказал Сергей Румас, отвечая на вопрос о влиянии падения мировых цен на нефть на Беларусь. - Я думаю, что ситуация будет выравниваться".
Премьер-министр подчеркнул, что Национальный банк проводит взвешенную валютную политику. "Людям волноваться нет никакого смысла, ситуация стабильная и предсказуемая", - заявил он.
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Паники на белорусском валютном рынке нет, ситуация будет выравниваться. Об этом заявил сегодня журналистам в Москве премьер-министр Беларуси Сергей Румас,...
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