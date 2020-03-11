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Румас: независимо от договоренностей с Россией Беларусь ежемесячно будет покупать минимум два танкера альтернативной нефти

11.03.2020 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь ежемесячно будет покупать минимум два танкера альтернативной нефти даже в случае нормализации поставок из России. Об этом заявил сегодня журналистам в Москве премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

Румас: независимо от договоренностей с Россией Беларусь ежемесячно будет покупать минимум два танкера альтернативной нефти

"Беларусь приняла решение, что все равно минимум по одному танкеру на каждый завод (Мозырский и Новополоцкий НПЗ. - Прим. БЕЛТА) в месяц мы будем брать вне зависимости от того, договоримся мы с Российской Федерацией или нет, - подчеркнул Сергей Румас. - Потому что вопросы экономической безопасности, вопросы диверсификации поставок обсуждены, решения приняты".

"Вопрос только в том, будем ли мы брать много этой альтернативной нефти, как мы сегодня берем, или это будут минимальные партии для того, чтобы мы понимали и чувствовали рынок", - добавил премьер-министр.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, какую долю будут занимать поставки российской нефти в дальнейшем - треть или больше, Сергей Румас сказал: "Все будет зависеть от того, на каких условиях мы договоримся. Если российская сторона подвинется в своей позиции, то, конечно, сегодня самая удобная логистика - это по трубе из Российской Федерации".

 
 
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  Беларусь ежемесячно будет покупать минимум два танкера альтернативной нефти даже в случае нормализации поставок из России. Об этом заявил сегодня журналистам в...
 
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