«Не трачу лишнего». Как живёт программист в Минске с зарплатой 4000 рублей

Источник материала: Аргументы и факты

«АиФ» заглянул в кошельки белорусов (разумеется, с их разрешения), представляющих самые разные профессии. Сколько люди зарабатывают, а сколько тратят? Что могут себе позволить, а что нет? Куда вкладывают? Никаких оценок - только факты и личный опыт.

Рассказывает минчанин Алексей (30 лет):

- Я получил высшее образование в Минске. Программированием занимаюсь уже около 10 лет. Сейчас пребываю в должности старшего разработчика в IT-компании, зарабатываю в месяц около 4000 рублей.

Своего жилья у меня нет. Приходится снимать. Ежемесячно отдаю за аренду небольшой двухкомнатной квартиры 700 рублей в эквиваленте. За «коммуналку», мобильный телефон, Интернет плачу 100-120 рублей в месяц. Вижу по расчётникам, что цены на ЖКУ растут, но для меня это не критично. Если бы в моей жизни начался финансовый кризис, я бы скорее урезал расходы не на ЖКУ, а на общепит.

Питание и транспорт

Трачу 250-300 руб. в месяц на продукты. Покупаю их в супермаркете возле дома. Ещё около 300 руб. отдаю за обеды. Ходим с коллегами в ресторан возле работы. Беру первое, второе, салат. Пользуюсь обеденным меню, поэтому получается дешевле.

Своей машины у меня нет, хотя права есть. Езжу на метро без пересадок. Дорога от дома до работы занимает 50 минут, если на такси - то 40 мин.

Отдаю за проездной 30 руб. Этой суммы мне хватает на два месяца. Если нужно куда-то срочно добраться, беру такси. Предпочитаю онлайн-сервисы. Это ещё 100-120 руб. в месяц.

Рассматриваю вариант покупки своей машины. Могу себе её позволить, но смущают расходы на содержание. Кроме того, собственный автомобиль поможет выиграть от силы 15-20 минут на дорогу. Не так уж важно для меня.

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Здоровье и отдых

Дважды в неделю я хожу в бассейн, один раз в неделю с коллегами по «конторе» играем в футбол. Все расходы на спорт оплачивает компания.

Мне положена медицинская страховка. Если заболеваю, обращаюсь в частный медицинский центр. Изредка за свой счёт покупают себе витамины для глаз. Но по большей части лекарства оплачивает страховка.

Я подписан на ряд онлайн-сервисов. Один из них - музыкальный. Это ещё порядка 20 рублей в месяц. С возрастом я стал больше ценить труд людей, которые делают разные полезные вещи, облегчающие жизнь. Поэтому я честно плачу, например, за лицензионный антивирус для компьютера, а не пытаюсь его «взломать». Моя оплата - это моя благодарность разработчикам. Хорошая работа стоит денег.

Раз в неделю хожу в кино, изредка - на концерты. Это нестабильная графа расходов. Бывает, трачу в месяц 10 руб., а бывает - и 100-200 руб., например, если в Минске приезжает известный исполнитель. Покупаю билет на то место, которое мне удобно. Не всегда он самый дорогой. Но за удобство готов доплатить.

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Вклады

Я хотел бы помогать родителям, но они не принимают помощи. Была бы их воля - они бы ещё и сами подбрасывали мне денег… Старшее поколение вызывает у меня восхищение.

Не трачу лишнего, стараюсь откладывать. Основная цель - покупка собственной квартиры в столице. Считаю, что в Беларуси самый надёжный способ вложения - в недвижимость: жилую или коммерческую. Золото и другие драгоценные металлы - интересный вариант инвестиций, но есть трудности с последующей продажей. Вклады считаю невыгодными. В инвалюте низкая процентная ставка, а в рублях - рискованно. Достаточно посмотреть, как подскочил доллар. Представляю, сколько бы я потерял, если бы хранил сбережения в рублях.

Считаю, для нормальной жизни в Минске достаточно зарабатывать 1000 руб. в месяц. Это при условии если есть своё жильё. В противном случае нужно получать не менее 1500-2000 руб.

В целом я доволен своей профессией, хотя омрачает то, как относятся к программистам в обществе. Многие думают: вот сидит человек за компьютером и получает деньги ни за что. Люди задаются вопросом: почему они получают меньше? Но на самом деле эта работа сложная, требует специальных навыков и постоянного самообразования. Кроме того, зарплату нам платит компания, а не белорусский бюджет.