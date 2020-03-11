ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не трачу лишнего». Как живёт программист в Минске с зарплатой 4000 рублей

11.03.2020 17:09 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Не трачу лишнего». Как живёт программист в Минске с зарплатой 4000 рублей
Фото из открытых источников

«АиФ» заглянул в кошельки белорусов (разумеется, с их разрешения), представляющих самые разные профессии. Сколько люди зарабатывают, а сколько тратят? Что могут себе позволить, а что нет? Куда вкладывают? Никаких оценок - только факты и личный опыт.

«Не трачу лишнего». Как живёт программист в Минске с зарплатой 4000 рублей Средняя зарплата в Беларуси в январе 2020 года составила 1118,1 руб.

Рассказывает минчанин Алексей (30 лет):

- Я получил высшее образование в Минске. Программированием занимаюсь уже около 10 лет. Сейчас пребываю в должности старшего разработчика в IT-компании, зарабатываю в месяц около 4000 рублей.

Своего жилья у меня нет. Приходится снимать. Ежемесячно отдаю за аренду небольшой двухкомнатной квартиры 700 рублей в эквиваленте. За «коммуналку», мобильный телефон, Интернет плачу 100-120 рублей в месяц. Вижу по расчётникам, что цены на ЖКУ растут, но для меня это не критично. Если бы в моей жизни начался финансовый кризис, я бы скорее урезал расходы не на ЖКУ, а на общепит.

Питание и транспорт

Трачу 250-300 руб. в месяц на продукты. Покупаю их в супермаркете возле дома. Ещё около 300 руб. отдаю за обеды. Ходим с коллегами в ресторан возле работы. Беру первое, второе, салат. Пользуюсь обеденным меню, поэтому получается дешевле.

Своей машины у меня нет, хотя права есть. Езжу на метро без пересадок. Дорога от дома до работы занимает 50 минут, если на такси - то 40 мин.

Отдаю за проездной 30 руб. Этой суммы мне хватает на два месяца. Если нужно куда-то срочно добраться, беру такси. Предпочитаю онлайн-сервисы. Это ещё 100-120 руб. в месяц.

Рассматриваю вариант покупки своей машины. Могу себе её позволить, но смущают расходы на содержание. Кроме того, собственный автомобиль поможет выиграть от силы 15-20 минут на дорогу. Не так уж важно для меня.

«Не трачу лишнего». Как живёт программист в Минске с зарплатой 4000 рублей
"Фейковый" труд. Почему спортсмены и артисты зарабатывают больше инженеров?
Подробнее

Здоровье и отдых

Дважды в неделю я хожу в бассейн, один раз в неделю с коллегами по «конторе» играем в футбол. Все расходы на спорт оплачивает компания.

Мне положена медицинская страховка. Если заболеваю, обращаюсь в частный медицинский центр. Изредка за свой счёт покупают себе витамины для глаз. Но по большей части лекарства оплачивает страховка.

Я подписан на ряд онлайн-сервисов. Один из них - музыкальный. Это ещё порядка 20 рублей в месяц. С возрастом я стал больше ценить труд людей, которые делают разные полезные вещи, облегчающие жизнь. Поэтому я честно плачу, например, за лицензионный антивирус для компьютера, а не пытаюсь его «взломать». Моя оплата - это моя благодарность разработчикам. Хорошая работа стоит денег.

Раз в неделю хожу в кино, изредка - на концерты. Это нестабильная графа расходов. Бывает, трачу в месяц 10 руб., а бывает - и 100-200 руб., например, если в Минске приезжает известный исполнитель. Покупаю билет на то место, которое мне удобно. Не всегда он самый дорогой. Но за удобство готов доплатить.

«Не трачу лишнего». Как живёт программист в Минске с зарплатой 4000 рублей
Где зарплаты выше: в Беларуси, России или Украине?
Подробнее

Вклады

Я хотел бы помогать родителям, но они не принимают помощи. Была бы их воля - они бы ещё и сами подбрасывали мне денег… Старшее поколение вызывает у меня восхищение.

Не трачу лишнего, стараюсь откладывать. Основная цель - покупка собственной квартиры в столице. Считаю, что в Беларуси самый надёжный способ вложения - в недвижимость: жилую или коммерческую. Золото и другие драгоценные металлы - интересный вариант инвестиций, но есть трудности с последующей продажей. Вклады считаю невыгодными. В инвалюте низкая процентная ставка, а в рублях - рискованно. Достаточно посмотреть, как подскочил доллар. Представляю, сколько бы я потерял, если бы хранил сбережения в рублях.

Считаю, для нормальной жизни в Минске достаточно зарабатывать 1000 руб. в месяц. Это при условии если есть своё жильё. В противном случае нужно получать не менее 1500-2000 руб.

В целом я доволен своей профессией, хотя омрачает то, как относятся к программистам в обществе. Многие думают: вот сидит человек за компьютером и получает деньги ни за что. Люди задаются вопросом: почему они получают меньше? Но на самом деле эта работа сложная, требует специальных навыков и постоянного самообразования. Кроме того, зарплату нам платит компания, а не белорусский бюджет.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Налоговики рассказали, сколько белорусов в 2019 году подавали декларации и сколько налога доплатили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика