|
МАРТ: «Нашему бизнесу не всегда хватает понимания, что внимание к потребителю избавит от многих проблем»
Источник материала: СТВ
О защите прав потребителя говорили во время съёмок программы
Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
И вот здесь, к сожалению, нашему бизнесу не всегда хватает понимания, что внимание к потребителю избавит от многих проблем. И в том числе и от штрафов, и ещё от каких-то иных неприятных событий.
Также эксперты рассказали:
– всегда ли прав покупатель и как бороться с потребительским экстремизмом
– как далеко может зайти «общественный» контроль и разрешены ли такие действия по закону?
– как обезопасить себя от некачественных покупок в Интернете и где можно познакомиться с «чёрным» списком продавцов
Смотрите 11 марта в 20.30 на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАРТ: «Нашему бизнесу не всегда хватает понимания, что внимание к потребителю избавит от многих проблем»
О защите прав потребителя говорили во время съёмок программы «В обстановке мира». МАРТ об общественном контроле: «Под видом защиты прав потребителей потом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)