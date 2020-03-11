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МАРТ: «Нашему бизнесу не всегда хватает понимания, что внимание к потребителю избавит от многих проблем»

11.03.2020 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О защите прав потребителя говорили во время съёмок программы «В обстановке мира».

МАРТ об общественном контроле: «Под видом защиты прав потребителей потом зарабатываются деньги на якобы семинарах»

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
Я бы хотела отметить, и даже когда вы говорите, вроде, как есть такой термин «потребительский экстремизм», знаете, экстремизм – это, всё-таки, представляется нечто негативное и большое явление. Я бы так не говорила. Действительно, бывают отдельные потребители, которые, может быть, не всегда правы.

Но, в целом, надо понимать, что когда мы говорим о проблемах между продавцом и потребителем – это одна медаль, у неё две стороны. И вот здесь каждый должен идти навстречу друг другу. Потребитель должен знать свои права, а продавец – и потребитель для него – это фактически, скажем так, залог успеха. Если к нему идут люди, значит он заработает деньги. Значит, он хорошо работает.

И вот здесь, к сожалению, нашему бизнесу не всегда хватает понимания, что внимание к потребителю избавит от многих проблем. И в том числе и от штрафов, и ещё от каких-то иных неприятных событий.

МАРТ: «Нашему бизнесу не всегда хватает понимания, что внимание к потребителю избавит от многих проблем»

Также эксперты рассказали:

– всегда ли прав покупатель и как бороться с потребительским экстремизмом 

– как далеко может зайти «общественный» контроль и разрешены ли такие действия по закону?

– как обезопасить себя от некачественных покупок в Интернете и где можно познакомиться с «чёрным» списком продавцов 

Смотрите 11 марта в 20.30 на СТВ.    

Люди в материале: Инна Гаврильчик

 
Теги: знакомства
 
 
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О защите прав потребителя говорили во время съёмок программы «В обстановке мира». МАРТ об общественном контроле: «Под видом защиты прав потребителей потом...
 
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