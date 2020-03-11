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Первые пожары произошли в Минской области из-за выжигания сухой растительности. О чём предупреждает МЧС?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области зафиксированы первые пожары, из-за которых произошло выжигание растительности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сельчане и дачники начали активно наводить порядок, при этом зачастую не задумываясь о безопасности при сжигании мусора.
МЧС еще раз напоминает о том, что в Беларуси делать это строго запрещено. В 2019 году в области из-за сжигания сухой травы произошло около 700 возгораний.
Виталий Ильючик, начальник Копыльского районного отдела МЧС:
К примеру, на территории Копыльского района в прошлом году в результате сжигания сухой растительности произошел пожар, в котором пострадали две хозяйственные постройки. К счастью, гибели удалось избежать, но при этом был нанесен материальный ущерб соседям.
Виталий Нестерук, начальник Копыльской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Напомним, что сжигание сухой растительности карается штрафом до 1000 рублей.
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Первые пожары произошли в Минской области из-за выжигания сухой растительности. О чём предупреждает МЧС?
Новости Беларуси. В Минской области зафиксированы первые пожары, из-за которых произошло выжигание растительности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сельчане...
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