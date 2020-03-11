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Первые пожары произошли в Минской области из-за выжигания сухой растительности. О чём предупреждает МЧС?

11.03.2020 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области зафиксированы первые пожары, из-за которых произошло выжигание растительности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сельчане и дачники начали активно наводить порядок, при этом зачастую не задумываясь о безопасности при сжигании мусора.

Первые пожары произошли в Минской области из-за выжигания сухой растительности. О чём предупреждает МЧС?

МЧС еще раз напоминает о том, что в Беларуси делать это строго запрещено. В 2019 году в области из-за сжигания сухой травы произошло около 700 возгораний.

Первые пожары произошли в Минской области из-за выжигания сухой растительности. О чём предупреждает МЧС?

Виталий Ильючик, начальник Копыльского районного отдела МЧС:
Зачастую при сжигании сухой растительности происходят пожары как в надворных постройках, так и в домах. К сожалению, есть случаи, когда в огне погибают люди.

К примеру, на территории Копыльского района в прошлом году в результате сжигания сухой растительности произошел пожар, в котором пострадали две хозяйственные постройки. К счастью, гибели удалось избежать, но при этом был нанесен материальный ущерб соседям.

Первые пожары произошли в Минской области из-за выжигания сухой растительности. О чём предупреждает МЧС?

Виталий Нестерук, начальник Копыльской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
При сжигании сухой растительности выбрасываются в атмосферу вредные вещества. Люди не понимают опасность сжигания сухой растительности, ведь в траве находится и пластик, и другие отходы.

Напомним, что сжигание сухой растительности карается штрафом до 1000 рублей.

Люди в материале: Виталий Ильючик, Виталий Нестерук

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области зафиксированы первые пожары, из-за которых произошло выжигание растительности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сельчане...
 
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