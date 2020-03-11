Норвегия отменила военные учения из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Норвежские военные сворачивают учения «Холодный ответ-2020» из-за коронавируса. Решение было принято сегодня, 11 марта. Об этом пишет сайт forsvaretsforum.no.



Танки «Леопард-2» норвежской армии. Фото: wikipedia.org

По словам начальника оперативного штаба Норвегии Руне Якобсена, вирус вышел из-под контроля, и массовые мероприятия стали небезопасными. Он отметил, что медицинская служба норвежской армии долго обдумывала этот шаг и к 10.30 по местному времени приняла решение не рисковать.

Отныне вооруженные силы страны будут избегать концентрации большого количества личного состава в одном месте, чтобы не создавать лишней нагрузки системе здравоохранения. Сейчас в Эндр-Тромсе, где проходят учения, сконцентрировано порядка 10 000 человек.

Рассредоточение и отмена учений позволит армии Норвегии сохранить свои боевые возможности и высвободить ресурсы для поддержки медиками (включая военных) гражданского населения.

Вопрос об отмене «Холодного ответа-2020» ставился и раньше по мере распространения коронавируса по Норвегии. Однако в предыдущие дни оперативный штаб вооруженных сил настаивал на продолжении учений, хотя одну из военных частей из 850 солдат и офицеров уже пришлось изолировать, а Финляндия вышла из состава участников.

Всего в «Холодном ответе» планировалось участие более чем 14 000 человек, в том числе 6000 военнослужащих стран-союзниц Норвегии по НАТО — США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Бельгии, Дании и Швеции. Контингент из 400 финских солдат на учения не прибыл, о чем стало известно еще в воскресенье. Основные мероприятия «Холодного ответа» должны были пройти с 12 по 18 марта.

Вчера стало известно, что министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен помещен в карантин из-за коронавируса.