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Норвегия отменила военные учения из-за коронавируса
Источник материала: Tut.by
Норвежские военные сворачивают учения «Холодный ответ-2020» из-за коронавируса. Решение было принято сегодня, 11 марта. Об этом
По словам начальника оперативного штаба Норвегии Руне Якобсена, вирус вышел из-под контроля, и массовые мероприятия стали небезопасными. Он отметил, что медицинская служба норвежской армии долго обдумывала этот шаг и к 10.30 по местному времени приняла решение не рисковать.
Отныне вооруженные силы страны будут избегать концентрации большого количества личного состава в одном месте, чтобы не создавать лишней нагрузки системе здравоохранения. Сейчас в Эндр-Тромсе, где проходят учения, сконцентрировано порядка 10 000 человек.
Рассредоточение и отмена учений позволит армии Норвегии сохранить свои боевые возможности и высвободить ресурсы для поддержки медиками (включая военных) гражданского населения.
Вопрос об отмене «Холодного ответа-2020» ставился и раньше по мере распространения коронавируса по Норвегии. Однако в предыдущие дни оперативный штаб вооруженных сил настаивал на продолжении учений, хотя одну из военных частей из 850 солдат и офицеров уже пришлось изолировать, а Финляндия вышла из состава участников.
Всего в «Холодном ответе» планировалось участие более чем 14 000 человек, в том числе 6000 военнослужащих стран-союзниц Норвегии по НАТО — США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Бельгии, Дании и Швеции. Контингент из 400 финских солдат на учения не прибыл, о чем стало известно еще в воскресенье. Основные мероприятия «Холодного ответа» должны были пройти с 12 по 18 марта.
Вчера стало известно, что министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен
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В мероприятии участвовало около 14 000 человек.
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