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Душевой поддон своими руками. Как в санузле хрущевки установить душ (а еще стиралку и унитаз)

11.03.2020 17:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Преобразить санузел в хрущевке не так то и просто — полету дизайнерской мысли мешают очень скромные размеры помещения. Строительный блогер и профессиональный отделочник Павел Сидорик в новом выпуске показал вариант планировки, при котором в столь тесной комнате можно разместить душевую кабину, стиральную машину, унитаз-инсталляцию и умывальник и еще останется немного места. Правда, заводская душевая кабина в проект не вписывается — душевой поддон Павел предлагает сделать своими руками.

Как сделать поддон своими руками и из каких материалов — в этом видео.

Первый этап — разметка и выставление трапа канализационных труб с нужным уклоном. Потом — изготовление опалубки для бортика душевого поддона. Для нее Павел использовал кусок ДСП от старой мебели. Предварительно в пол на месте установки бортика Павел вкрутил анкера. Сам бортик отливается из пескобетона с армировкой фиброй.

Когда бетон высох опалубка больше не нужна. Дале следует этап изготовления самого поддона. Для него Павел рекомендует использовать смесь цемента и керамзита.

Стоимость такого душевого поддона в санузле хрущевке с материалами и работой (без облицовки плиткой) — примерно 420 белорусских рублей.

 
 
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