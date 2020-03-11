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Душевой поддон своими руками. Как в санузле хрущевки установить душ (а еще стиралку и унитаз)
Источник материала: Tut.by
Преобразить санузел в хрущевке не так то и просто — полету дизайнерской мысли мешают очень скромные размеры помещения. Строительный
Как сделать поддон своими руками и из каких материалов — в этом видео.
Первый этап — разметка и выставление трапа канализационных труб с нужным уклоном. Потом — изготовление опалубки для бортика душевого поддона. Для нее Павел использовал кусок ДСП от старой мебели. Предварительно в пол на месте установки бортика Павел вкрутил анкера. Сам бортик отливается из пескобетона с армировкой фиброй.
Когда бетон высох опалубка больше не нужна. Дале следует этап изготовления самого поддона. Для него Павел рекомендует использовать смесь цемента и керамзита.
Стоимость такого душевого поддона в санузле хрущевке с материалами и работой (без облицовки плиткой) — примерно 420 белорусских рублей.
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Как сделать душ своими руками в санузле «хрущевки»
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