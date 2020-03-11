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«Из-за потенциальной угрозы запретов на мероприятия». Фестиваль пива в Ок16 переносят
Источник материала: Tut.by
Фестиваль крафтового пива
Фестиваль переносят с весну на лето, а конкретно с 18 апреля на 18 июля. Этот перенос организаторы называют «нашей общей болью».
— Мы понимаем и принимаем всю ответственность перед потенциальной угрозой запретов на массовые мероприятия и не хотим, чтобы фестиваль навредил здоровью и настроению участников. Это тяжелое, но верное решение. Не отчаиваемся и ждем июль, когда будем вспоминать напряженную весну с облегчением, — говорят организаторы Minsk Craft Beer Fest.
Проект Minsk Craft Beer Fest собирает тысячи гостей уже не первый год, последнее время фестиваль проводили в культурном хабе Ок16. Все билеты, которые куплены на 18 апреля, будут действовать 18 июля.
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Фестиваль крафтового пива VII Minsk Craft Beer Fest переносится с апреля на июль. Об этом TUT.BY сообщили организаторы мероприятия. Причиной переноса они называют...
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