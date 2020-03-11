В мире больше не будет белых жирафов: последнюю самку убили браконьеры

Источник материала: KYKY

А теперь к грустным новостям: в заповеднике кенийского округа Гарисса браконьеры убили редких животных – самку белого жирафа и ее детеныша. Сообщает The Daily Telegraph.

Это была последняя в мире самка белого окраса, после её гибели в в заповеднике остался только один белый жираф – её сын. Вид прекратил свое существование. Об этом заявил управляющий заповедником Мухаммед Ахмеднур, сказав, что их организация «единственная в мире, которая опекает белых жирафов».

Самка белого жирафа попала в заповедник в 2017-м. И родила там двух детенышей (одного из них убили, второй выжил). Интересно, что белый цвет этого вида животных – это не альбинизм, он вызван лейкизмом – мутацией, которая вызывает частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.

Одним из самых явных различий лейкизма и альбинизма — пигментация глаз. У особей с лейкизмом глаза имеют обычный окрас, а у альбиносов пигментация радужной оболочки глаз отсутствует.