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В мире больше не будет белых жирафов: последнюю самку убили браконьеры

11.03.2020 17:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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А теперь к грустным новостям: в заповеднике кенийского округа Гарисса браконьеры убили редких животных – самку белого жирафа и ее детеныша. Сообщает The Daily Telegraph.

Это была последняя в мире самка белого окраса, после её гибели в в заповеднике остался только один белый жираф – её сын. Вид прекратил свое существование. Об этом заявил управляющий заповедником Мухаммед Ахмеднур, сказав, что их организация «единственная в мире, которая опекает белых жирафов». 

Самка белого жирафа попала в заповедник в 2017-м. И родила там двух детенышей (одного из них убили, второй выжил). Интересно, что белый цвет этого вида животных – это не альбинизм, он вызван лейкизмом – мутацией, которая вызывает частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.

Одним из самых явных различий лейкизма и альбинизма — пигментация глаз. У особей с лейкизмом глаза имеют обычный окрас, а у альбиносов пигментация радужной оболочки глаз отсутствует.

 
 
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А теперь к грустным новостям: в заповеднике кенийского округа Гарисса браконьеры убили редких животных – самку белого жирафа и ее детеныша. Сообщает The Daily Telegraph. ...
 
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