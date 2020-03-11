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Одной крови. Создано приложение для знакомств, которое ищет пары по ДНК

11.03.2020 17:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tasnews.ru

Джордж Черч, профессор генетики Гарвардской медицинской школы, который считается самым влиятельным генетиком нашего времени, объяснил, почему это важно.

Он опубликовал сотни статей и получил десятки патентов за изобретения, расширяющих нашу способность понимать и редактировать ДНК и геном, пишет Forbes. Он был одним из первых, кто применил инструмент редактирования генов CRISPR к клеткам млекопитающих. Джордж Черч поддерживает научных 25 стартапов, и это он придумал использовать генетический тест на сайтах знакомств.

Один из стартапов Digid8, в котором принял участие профессор, предназначен для генетически совместимого дейтинга.  Он наделал много шума в конце 2019 года. Сам профессор считает критику странной, «потому генетическое консультирование во многих случаях — уже обычная практика».

«Мы делаем гораздо более инвазивные вещи, например, экстракорпоральное оплодотворение с применением доврачебной генетической диагностики — и это признано законным во всем мире. Но некоторые религиозно настроенные люди выступают против этого. Но ведь знакомства — это просто знакомства. Хотя сегодня мы не можем сбрасывать со счетов определенную информацию и последствия ее игнорирования. Тут можно перечислить несколько тяжелых генетических заболеваний, признаваемых несколькими американскими объединениями медицинских генетиков и репродуктологов. Цель нашего приложения заключается в недопущении развития именно таких заболеваний, а не создании «дизайнерских детей». Идея и мотивация этого проекта проста: в мире около 7 000 генетических болезней. От них страдают до 5% населения планеты и это влечет за собой затраты порядка триллиона долларов в год. Мы предлагаем простой способ изменить это и направить средства на более перспективные исследования», - говорит ученый.

 
Теги: знакомства
 
 
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Джордж Черч, профессор генетики Гарвардской медицинской школы, который считается самым влиятельным генетиком нашего времени, объяснил, почему это важно.
 
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