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МАРТ об общественном контроле: «Под видом защиты прав потребителей потом зарабатываются деньги на якобы семинарах»
Источник материала: СТВ
О защите прав потребителя говорили во время съёмок программы
Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
И МАРТ, кстати, в этой части выступал всегда и предлагал торговым организациям – отказывайтесь. МАРТ говорит и мы, вообще, защищая права потребителей, говорим: «Уважаемые, у вас не должно быть просроченного товара, у вас не должно быть нарушений». То есть мы не говорим, что мы против общественного контроля, а вы все такие хорошие. Нет, вы, пожалуйста, тоже следите за товаром. Потребитель не должен страдать. И вот эти действия якобы общественного контроля – это тоже недобросовестное поведение на рынке. И даже по инициативе нашего министерства в кодекс было внесено изменение: там предусмотрена ответственность административная – если продаётся просроченный товар, был очень большой штраф. Мы добились того, чтобы нижний предел штрафа был снят. От нуля, можно сказать так, до 500 базовых величин – это, конечно, большая сумма. Но мы говорим о том, и настраивает сейчас государство, и суды используют такие подходы – наказание должно быть соразмерным. Если нарушение небольшое, соответственно, и штраф будет соразмерный.
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– всегда ли прав покупатель и как бороться с потребительским экстремизмом
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Смотрите 11 марта в 20.30 на СТВ.
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МАРТ об общественном контроле: «Под видом защиты прав потребителей потом зарабатываются деньги на якобы семинарах»
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