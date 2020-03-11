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МАРТ об общественном контроле: «Под видом защиты прав потребителей потом зарабатываются деньги на якобы семинарах»

11.03.2020 17:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О защите прав потребителя говорили во время съёмок программы «В обстановке мира».

Владимир Карягин: «Знаю десятки примеров, когда разорились компании малого бизнеса из-за агрессивного потребителя»

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
В принципе, государство сделало для бизнеса многое: пожалуйста, за один день ты можешь открыть предприятие и работать. Это здорово! Понимаете? Но в любой сфере, к сожалению, находятся люди, которые начинают вести себя недобросовестно.

И, действительно, проблема сейчас есть общественного контроля, когда некие предприятия под видом защиты прав потребителей осуществляют так называемый общественный контроль, который они, в принципе, не имеют права делать. Потому что контроль, в 510-ом указе всё чётко прописано – кто имеет право, какие полномочия и на этом всё. А вот здесь под видом защиты прав потребителей потом зарабатываются деньги на якобы семинарах. А как показывает практика, не всегда даже и семинары проводятся.

И МАРТ, кстати, в этой части выступал всегда и предлагал торговым организациям – отказывайтесь. МАРТ говорит и мы, вообще, защищая права потребителей, говорим: «Уважаемые, у вас не должно быть просроченного товара, у вас не должно быть нарушений». То есть мы не говорим, что мы против общественного контроля, а вы все такие хорошие. Нет, вы, пожалуйста, тоже следите за товаром. Потребитель не должен страдать. И вот эти действия якобы общественного контроля – это тоже недобросовестное поведение на рынке. И даже по инициативе нашего министерства в кодекс было внесено изменение: там предусмотрена ответственность административная – если продаётся просроченный товар, был очень большой штраф. Мы добились того, чтобы нижний предел штрафа был снят. От нуля, можно сказать так, до 500 базовых величин – это, конечно, большая сумма. Но мы говорим о том, и настраивает сейчас государство, и суды используют такие подходы – наказание должно быть соразмерным. Если нарушение небольшое, соответственно, и штраф будет соразмерный.

МАРТ об общественном контроле: «Под видом защиты прав потребителей потом зарабатываются деньги на якобы семинарах»

Также эксперты рассказали:

– всегда ли прав покупатель и как бороться с потребительским экстремизмом 

– как обезопасить себя от некачественных покупок в Интернете и где можно познакомиться с «чёрным» списком продавцов 

Смотрите 11 марта в 20.30 на СТВ.    

Люди в материале: Инна Гаврильчик

 
Теги: знакомства
 
 
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О защите прав потребителя говорили во время съёмок программы «В обстановке мира». Владимир Карягин: «Знаю десятки примеров, когда разорились компании малого...
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
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