C улучшенным оснащением и новым дизелем: Mercedes снова обновил Vito

Источник материала: Tut.by

Лишь без малого год назад Mercedes рассказал о плановом обновлении Vito , и вот подоспела очередная порция обновок, затронувшая в основном оснащение и моторную гамму вэнов и фургонов.





К рестайлингу внешности и в этот раз подошли очень скупо — это чуть модифицированная решетка радиатора, увеличенное число доступных цветов кузова и колесные диски нового дизайна. В салоне Vito изменились дефлекторы вентиляции, которые стилизованы под турбинные колеса по примеру легковушек Mercedes.





В списке оснащения появились новая мультимедиа-система с 7-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, экран в салонном зеркале заднего вида, система экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль Distronic и доступная для топовой версии Vito пневмоподвеска Airmatic.





Двухлитровый дизель OM 654 в связке с новым 9-ступенчатым «автоматом» появился на Vito еще в прошлом году, но вариантов мощности у него теперь четыре — к прежним версиям мощностью от 136 до 190 л.с. добавился самый мощный Vito 124 CDI с 239 л.с. и 500 Нм. Правда, топовый мотор будет устанавливаться на пассажирские версии Vito Tourer и грузопассажирский Mixto. Что касается переднеприводного фургона Vito, то прежний 1,6-литровый дизель он сменил на агрегат семейства OM 622 объемом 1,7 л (102 и 136 л.с.), работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой».





Одновременно был модернизирован и электрический минивэн eVito Tourer — он получил более мощный электродвигатель (теперь он развивает 150 кВт вместо 85 кВт) и более емкую батарею на 90 кВтч, с которой заявленный пробег на одной зарядке вырос до 421 км.





В Германии прием заказы на обновленный Vito стартует в апреле, цены будут начинаться от 22 598 евро. Обновленный eVito Tourer появится в продаже летом.