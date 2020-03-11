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"Стреляйте в меня!" Живодеры из службы отлова застрелили собаку на глазах у подростка

11.03.2020 17:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шокирующая история произошла 9 марта в поселке Сосновый Мозырского района, сообщает ЧП Беларусь.

Пес Валет жил у 13-летнего Влада уже полтора года. Мальчик говорит, что научил собаку разным командам и привязался к животному. 

«Он никого не кусал и был хорошим псом, я ему сделал будку, кормил — все знали, что это моя собака», — вспоминает подросток. 

Но в понедельник на глазах у Влада застрелили его питомца. «Ну давайте, стреляйте в меня! Повезете меня вместе с собакой!», - пытался Влад защитить своего питомца, но не смог противостоять вооруженным взрослым.
 
 
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Шокирующая история произошла 9 марта в поселке Сосновый Мозырского района, сообщает ЧП Беларусь.
 
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