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"Стреляйте в меня!" Живодеры из службы отлова застрелили собаку на глазах у подростка
Источник материала: Партизан
Шокирующая история произошла 9 марта в поселке Сосновый Мозырского района, сообщает ЧП Беларусь.
Пес Валет жил у 13-летнего Влада уже полтора года. Мальчик говорит, что научил собаку разным командам и привязался к животному.
«Он никого не кусал и был хорошим псом, я ему сделал будку, кормил — все знали, что это моя собака», — вспоминает подросток.
Но в понедельник на глазах у Влада застрелили его питомца. «Ну давайте, стреляйте в меня! Повезете меня вместе с собакой!», - пытался Влад защитить своего питомца, но не смог противостоять вооруженным взрослым.
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Шокирующая история произошла 9 марта в поселке Сосновый Мозырского района, сообщает ЧП Беларусь.
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