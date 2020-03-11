В Полоцке 8-летняя девочка внезапно выбежала на дорогу и попала под автобус

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел около 10 часов утра 11 марта в Полоцке. По информации ГАИ Витебской области, на проезжую часть вне пешеходного перехода внезапно выбежала 8-летняя школьница.

Гомеле В таксист сбил на переходе 11-летнего школьника

В это время по дороге ехал рейсовый автобус под управлением 63-летнего водителя. Столкновения избежать не удалось. В результате происшествия девочка получила телесные повреждения и попала в больницу.

Сообщается, что с начала 2020 года на территории Витебской области с участием детей-пешеходов зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадало 4 ребенка.