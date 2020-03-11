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В Полоцке 8-летняя девочка внезапно выбежала на дорогу и попала под автобус

11.03.2020 18:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Полоцке 8-летняя девочка внезапно выбежала на дорогу и попала под автобус
ГАИ Витебск / vk.com

Как стало известно, инцидент произошел около 10 часов утра 11 марта в Полоцке. По информации ГАИ Витебской области, на проезжую часть вне пешеходного перехода внезапно выбежала 8-летняя школьница.

В Полоцке 8-летняя девочка внезапно выбежала на дорогу и попала под автобус В Гомеле таксист сбил на переходе 11-летнего школьника

В это время по дороге ехал рейсовый автобус под управлением 63-летнего водителя. Столкновения избежать не удалось. В результате происшествия девочка получила телесные повреждения и попала в больницу.

Сообщается, что с начала 2020 года на территории Витебской области с участием детей-пешеходов зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадало 4 ребенка.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 11 марта.
 
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