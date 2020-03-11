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В Купаловском внезапно отменили громкую премьеру
Источник материала: Партизан
Премьера пластического спектакля "Вспоминая Шагала" или En souvenir de Шагал перенесена на 29-31 мая
"Спектакль сложный, без слов, очень много декораций, очень много технического оснащения", – объяснили в пресс-службе театра.
"Премьеры не будет. Декорации не сделали. Перенос на конец сезона, потому что мы улетаем в Корею", – подтвердил
Не успели поставить декорации?
"Перенос премьеры произошел из-за несоответствия качества и переноса сроков поставки части декораций. Только по этой причине", – заявили в пресс-службе театра.
При этом назвать подрядчика, столь непрофессионально исполнившего свои обязательства, там отказались.
Между тем источник Sputnik из театральных кругов, пожелавший остаться неизвестным, рассказал о том, что причина "срыва премьеры" может являться не чисто технической.
"Белорусская фирма, выигравшая тендер на изготовление декораций, попыталась скрыться, вместе с предоплатой. Все остальное у театра было готово, и в эту премьеру действительно было вложено много и сил, и средств – затраты на репетиции и прочее", – рассказал источник.
Он объяснил, что, к сожалению, по условиям государственных закупок, от риска нарваться на недобросовестных исполнителей не застрахован никто.
"Театр, как и любой субъект, объявивший тендер, должен выбрать претендента, предложившего наиболее выгодные условия. Видимо, эта фирма предложила самый дешевый вариант, а театр не стал проверять ее репутацию и историю, то, в каких проектах она участвовала", – предположил собеседник Sputnik.
В самом театре информацию о каком-либо мошенничестве опровергают.
"Ни о каком мошенничестве речь не идет!" – заявили в пресс-службе и заверили, что декорации уже дорабатываются.
Предоставить какую-либо информацию о фирме, которая делает декорации, и объяснить, почему выбор для такого значимого проекта пал именно на данного исполнителя, в театре затруднились, пообещав предоставить комментарии позднее.
Билеты нужно сдать
Билеты на все показы премьерного спектакля на март были проданы давно, в пресс-службе сообщили, что они уже недействительны – их нужно сдать в театральную кассу.
En souvenire de Шагал – свободная интерпретация жизни великого Шагала от рождения до смерти.
В спектакле получили необычное пластическое отражение знаковые моменты и места для Марка и Беллы – родной Витебск и шумный Париж. Для того, чтобы проникнуться духом маэстро, труппа проводила встречи с потомками Шагала и ездила в Витебск.
В ролях бессловесного спектакля были задействованы Екатерина Алейникова, Светлана Аникей, Павел Остроух, Марта Голубева, Андрей Градобоев, Татьяна Денисова, Геннадий Овсянников, Михаил Зуй, Роман Подоляко, Евгения Кульбачная и другие.
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Премьера пластического спектакля "Вспоминая Шагала" или En souvenir de Шагал перенесена на 29-31 мая
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