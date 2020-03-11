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В Гродно прошел областной этап Республиканской Лиги по чирлидингу
11.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Уже традиционным местом проведения стал Лицей №1. На церемонии открытия присутствовал директор Гродненского государственного областного центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Сергей Савицкий. Он пожелал всем
В соревнованиях приняло участие 11 команд. 5 команд – победителей отправятся представлять Гродненскую область на соревнованиях Республиканской лиги. Финал состоится 5 апреля.
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Уже традиционным местом проведения стал Лицей №1. На церемонии открытия присутствовал директор Гродненского государственного областного центра физического...
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