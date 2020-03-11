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В Украине объявлен общенациональный карантин из-за коронавируса

11.03.2020 18:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство предлагает ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости, сообщает УНИАН.

Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

“На заседании Кабинета министров 11 марта принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Вместе с тем, для выполнения этого решения, до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения”, – говорится в сообщении.

Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

“Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели. Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в международном аэропорту “Борисполь”, – отметили в пресс-службе правительства.
 
 
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Правительство предлагает ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается...
 
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