В Беларуси закроют школы и вузы на карантин из-за коронавируса? Разоблачаем фейки

Источник материала: KYKY

Италия полностью закрыта на карантин, украинский Киев и российская Москва отменяют массовые мероприятия (киевляне и школы на карантин закрыли). Чехия также объявила о закрытии всех учебных заведений. В Словакии закрыли только столичные школы. Коронавирус ставит под угрозу даже проведение Олимпиады в Токио!

Из-за мировой паники беларусы, видимо, решили: раз у нас уже 12 зараженных COVID-19 – и у нас введут карантин. Блогерам в telegram уже начали слать сообщения с датами каникул.

А что на самом деле?

В Беларуси закрывать сады, школы и университеты на карантин не будут. Это официальная позиция Министерства образования, пишет TUT.by. Все остальные заявления – фейк.

Наше Министерство образования уверено, что «в учреждениях образования соблюдаются все необходимые профилактические меры и рекомендации Минздрава, учреждения образования снабжены всеми необходимыми санитарно-гигиеническими средствами». Главное – соблюдать необходимые правила личной гигиены (вот бы во всех беларуских школах в туалетах было мыло и бумага). И завет от Минздрава: «При малейших признаках заболевания необходимо вызывать врача или обращаться к медицинским работникам».

Вот куда нужно звонить, если вы подозреваете, что заболели коронавирусом:

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья — +375 29 156−85−65 (звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00).

Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 17 334−34−68 (с 8.30 до 15.00).

Горячие линии в Витебске — 8 0212 67−36−44

Полоцке — 8 0214 74−39−44

Новополоцке — 8 0214 57−36−44

Орше — 8 0216 51−34−41 и 51−34−48.

Кого в Беларуси все же отправляли на карантин:

Когда медики нашли коронавирус у иранского студента из БНТУ, вуз закрыли на карантин. Но всего на неделю – потом запрет сняли. Также на карантин отправляли четыре класса из школы Витебска, после того, как в городе выявили случаи заражения.

Известно, что несколько сотрудников Миноблсуда находятся на карантине из-за коронавируса, но суд продолжает работать в штатном режиме. То же касается и Витебского мехового комбината, у работницы которого обнаружили вирус после командировки в Италию. Предприятие продолжает работать в обычном режиме.

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев о том, почему наша страна не нуждается в карантине

«Решение по введению карантина зависит от ряда факторов. Прежде всего постоянный мониторинг и оценка эпидемиологической ситуации, а также рисков распространения инфекции как в целом по стране, так и в конкретных учебных заведениях. Такая оценка Минздравом проводится постоянно. На сегодня известно о 12 случаях заражения коронавирусом. Важно понимать, что все 12 случаев были выявлены на очень ранней стадии, пациенты изолированы, отслеживаются контакты первого уровня. То есть риск передачи инфекции внутри населения очень низкий, инфицированные больные были своевременно выявлены и изолированы.

Второй фактор – из статистики известно, дети болеют меньше, форма протекания инфекции у них очень легкая, смертельных случаев у детей до 10 лет не зарегистрировано нигде в мире, как и случаев, когда дети передавали инфекцию. Нужно принимать во внимание осложнения, которые могут возникнуть при введении карантина на обучение в школах – это прерывание привычного образа жизни и учебного процесса. Возникают проблемы у работающих родителей – с кем оставлять детей? Они могут оставаться с престарелыми бабушками и дедушками, а это самая уязвимая категория, у них инфекция протекает гораздо тяжелее, то есть повышается риск распространения вируса. Здоровые дети должны ходить в школу. Вместе с тем, в учреждениях образования у детей должна быть возможность помыть руки и обработать их антисептиком, нужно образовывать школьников и студентов, рассказывать им, как обезопасить себя. При возникновении признаков вирусного заболевания нужно сразу же обращаться за медицинской помощью и в таком случае не ходить в сад, школу и университет».