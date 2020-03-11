Источник материала: Новости Волковыска

ДТП произошло около 12 часов дня 9 марта.

На 12 километре автодороги «Кремяница - Волковыск» водитель ДРСУ-188, двигаясь задним ходом на грузовом автомобиле «МАЗ», перевозившем песок, при производстве ремонта дорожного полотна, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на стоящего позади мастера.

От полученных травм 60-летний мужчина скончался на месте происшествия. Волковысским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. ст. 317 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека».