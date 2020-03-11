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Трек беларуской группы Intelligency попал в мировой топ-30 от Shazam. И поднимается всё выше

11.03.2020 17:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Приложение Shazam, которое угадывает для всех нас с вами музыку, как говорится, с двух нот, выпускает свои хит-парады. Они составляются для каждой страны отдельно и для всего мира целиком. Так вот, трек August группы Intelligency попал и в беларуский чарт (там он на первом месте), и в топ-200 по всему миру (там он на 24-й строчке). Надо сказать, еще недавно песня была на 30-м месте – вполне вероятно, скоро беларуский August войдет в мировую двадцатку. 

Заодно беларуская группа выбила себе первые места в рейтингах Украины и России. Ну а вообще трек принадлежит альбому Intelligency «Renovatio» 2019 года. Мы знаем, что вы будете слушать сегодня вечером: 

А вот и прогулка с цельным альбомом:

 
 
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Приложение Shazam, которое угадывает для всех нас с вами музыку, как говорится, с двух нот, выпускает свои хит-парады. Они составляются для каждой страны отдельно и для...
 
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