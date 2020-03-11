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Трек беларуской группы Intelligency попал в мировой топ-30 от Shazam. И поднимается всё выше
Источник материала: KYKY>
Приложение Shazam, которое угадывает для всех нас с вами музыку, как говорится, с двух нот, выпускает свои хит-парады. Они составляются для каждой страны отдельно и для всего мира целиком. Так вот, трек August группы Intelligency попал и в
Заодно беларуская группа выбила себе первые места в рейтингах Украины и России. Ну а вообще трек принадлежит альбому Intelligency «Renovatio» 2019 года. Мы знаем, что вы будете слушать сегодня вечером:
А вот и прогулка с цельным альбомом:
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Приложение Shazam, которое угадывает для всех нас с вами музыку, как говорится, с двух нот, выпускает свои хит-парады. Они составляются для каждой страны отдельно и для...
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