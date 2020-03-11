Трек беларуской группы Intelligency попал в мировой топ-30 от Shazam. И поднимается всё выше

Источник материала: KYKY

Приложение Shazam, которое угадывает для всех нас с вами музыку, как говорится, с двух нот, выпускает свои хит-парады. Они составляются для каждой страны отдельно и для всего мира целиком. Так вот, трек August группы Intelligency попал и в беларуский чарт (там он на первом месте), и в топ-200 по всему миру (там он на 24-й строчке). Надо сказать, еще недавно песня была на 30-м месте – вполне вероятно, скоро беларуский August войдет в мировую двадцатку.

Заодно беларуская группа выбила себе первые места в рейтингах Украины и России. Ну а вообще трек принадлежит альбому Intelligency «Renovatio» 2019 года. Мы знаем, что вы будете слушать сегодня вечером:

А вот и прогулка с цельным альбомом: