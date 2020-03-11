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Балет Аллы ДУХОВОЙ «Todes» выступит в Солигорске с новой программой «#Продолжение».
11.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
6 марта 2020 18:09 2850
Балет Аллы ДУХОВОЙ "Todes" выступит в Солигорске с новой программой «#Продолжение».
Театр танца Todes выступит во Дворце культуры г. Солигорска 13 апреля. Он презентует премьеру нового танцевального спектакля — «#Продолжение».
«#Продолжение» — это свежее слово, смелый шаг, яркий эксперимент и новое веяние в танцевальной культуре. Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию — уровень мастерства и авторский стиль Аллы Духовой остаются неизменными. Юмористические зарисовки сменяют номера, полные страсти, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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6 марта 2020 18:09 2850 Балет Аллы ДУХОВОЙ "Todes" выступит в Солигорске с новой...
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