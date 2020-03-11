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Балет Аллы ДУХОВОЙ «Todes» выступит в Солигорске с новой программой «#Продолжение».

11.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


6 марта 2020 18:09 2850

Балет Аллы ДУХОВОЙ "Todes" выступит в Солигорске с новой программой «#Продолжение».

Автор: Эдуард Кидяев.

Театр танца Todes выступит во Дворце культуры г. Солигорска 13 апреля. Он презентует  премьеру нового танцевального спектакля — «#Продолжение».

Балет Аллы ДУХОВОЙ «Todes» выступит в Солигорске с новой программой «#Продолжение».

«#Продолжение» — это свежее слово, смелый шаг, яркий эксперимент и новое веяние в танцевальной культуре. Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию — уровень мастерства и авторский стиль Аллы Духовой остаются неизменными. Юмористические зарисовки сменяют номера, полные страсти, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию.

«#Продолжение» — это новая история о сильных человеческих чувствах, волнительных моментах, невероятных мирах. В удивительных танцевальных зарисовках от Todes каждый узнает себя, вспомнит о важном, переживет яркие впечатления.

Когда: 13 апреля, 18.30.
Где: Дворец культуры г. Солигорска.
Дополнительная информация по телефону: 23 67 05.

Балет Аллы ДУХОВОЙ «Todes» выступит в Солигорске с новой программой «#Продолжение».

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6 марта 2020 18:09 2850 Балет Аллы ДУХОВОЙ "Todes" выступит в Солигорске с новой...
 
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