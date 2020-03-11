Балет Аллы ДУХОВОЙ «Todes» выступит в Солигорске с новой программой «#Продолжение».

«#Продолжение» — это свежее слово, смелый шаг, яркий эксперимент и новое веяние в танцевальной культуре. Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию — уровень мастерства и авторский стиль Аллы Духовой остаются неизменными. Юмористические зарисовки сменяют номера, полные страсти, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию.



«#Продолжение» — это новая история о сильных человеческих чувствах, волнительных моментах, невероятных мирах. В удивительных танцевальных зарисовках от Todes каждый узнает себя, вспомнит о важном, переживет яркие впечатления.



Когда: 13 апреля, 18.30.

Где: Дворец культуры г. Солигорска.

Дополнительная информация по телефону: 23 67 05.

