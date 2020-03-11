Белорусам продают лизинговые смартфоны Samsung из России — те превращаются в «кирпичи»

Источник материала: Виртуальный Брест

Коронавирус, курс рубля, а теперь еще и это. Белорусы становятся жертвами мошенников, которые продают нам новенькие смартфоны Samsung Galaxy, купленные в России в лизинг. Проходит немного времени, и покупатели получают нерабочий «кирпич» с требованием погасить задолженность.





О схеме нам рассказал мастер, связанный с ремонтом телефонов. Говорит, за полторы недели марта только ему принесли около десяти новеньких, но уже дохлых Galaxy S20, а также один Note 10+.

— У Samsung в России заработал лизинг. Люди оформляют сотни трубок на бомжей, а потом продают дальше. Через 2—3 месяца у конечного покупателя вылазит такое, — рассказал парень.





Действительно, в прошлом году в России заработала лизинговая программа Samsung Forward. Ее суть: пользователь ежемесячно платит за телефон нечто вроде арендной платы, а через полгода получает право поменять смартфон на новую модель, продолжая оплачивать «аренду».

Видимо, особо продвинутые пользователи решили заработать на системе. Телефоны по программе Samsung Forward оформляют на непритязательных ребят и девчат, в лучшем случае оплачивают платеж за первый месяц и тут же с манящей скидкой перепродают девайс через объявления.

— Разблокировать это дело не получится — блокировка мертвая. Режим прошивки положение не исправит — смартфон просто перезагружается при попытке зайти в Download Mode. Поможет только замена платы.

Мораль. Покупайте смартфоны (и все остальное) в проверенных магазинах. Применительно к Galaxy S20 вас должна насторожить любая принадлежность к российскому региону. Если оказались в числе жертв мошенников — не стесняйтесь обращаться в милицию.