Коррупционных нарушений в сельском хозяйстве Гродненской области становится меньше — прокурор

Источник материала: Вороновская газета





Коррупционных нарушений в сельском хозяйстве Гродненской области становится меньше. Об этом прокурор области Виктор Корзун сообщил журналистам сегодня перед началом заседания областной комиссии по противодействию коррупции, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание проводилось по инициативе прокуратуры региона и было посвящено теме закупок в сельском хозяйстве. «Работа комиссии направлена в первую очередь на профилактику. Сегодня рассмотрим наиболее часто допускаемые нарушения. Посмотрим, что надо сделать для того, чтобы их не возникало. Если говорить о результатах профилактической работы, то коррупционных нарушений в этой сфере становится все меньше, но еще есть над чем работать. В 2019 году было внесено около 40 актов прокурорского реагирования, к разным видам ответственности привлечены свыше 50 человек. Для сведения, в прошлом году в сельском хозяйстве было проведено более 6,5 тыс. процедур по закупкам, заключено более 3,5 тыс. договоров — объемы большие», — рассказал Виктор Корзун. Он подчеркнул, что в центре внимания именно соблюдение процедур закупок, чтобы избежать «серого» или необоснованного посредничества, что напрямую связано с дачей или получением взяток.

«Есть факты, когда запчасти или продукция закупались по ценам выше, чем были у производителя. Надо разбираться, почему так происходило. Также было возбуждено два уголовных дела по фактам взяток во время закупок», — рассказал Виктор Корзун. В одном из случаев в процедуре закупки участвовали несколько аффилированных фирм: победа одной из них была обещана именно за вознаграждение, причем в цену услуги был заложен процент на взятку.

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