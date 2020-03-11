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Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Солигорского райисполкома.
11.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
6 марта 2020 16:55 840
Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Солигорского райисполкома.
7 марта 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Карака Игорь Николаевич.
Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 22 — 06 — 80
По информации
По информации
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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6 марта 2020 16:55 840 Прямую телефонную линию проведет заместитель...
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