В Беларуси тестируется новый электромобиль

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На совместное белорусско-китайское предприятие «БЕЛДЖИ» поступили четыре новых электромобиля Geely Geometry A, сообщает БЕЛТА . Автомобили будут проходить испытания на территории предприятия.

«БЕЛДЖИ» собирается детально изучить технические возможности автомобиля, а также потенциальный спрос на электромобили в республике Беларусь.

«У нас заявка протестировать электромобиль технически и коммерчески, чтобы потом принять решение о дальнейших этапах развития этого направления у нас на заводе. Нужно провести всесторонние эксплуатационные испытания: устраивает нас такая машина или нет, конкурентоспособна она или нет», – пояснил директор «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский.

Директор предприятия также отметил, что о производстве автомобилей на мощностях предприятия можно будет говорить только тогда, когда спрос на электромобили в Беларуси достигнет как минимум в 5 тысяч машин в год.

Geely Geometry A – это электромобиль, сделанный полностью в Китае. «БЕЛДЖИ» его производством не занимается. Электромобиль имеет запас хода 500 км. Мощность его двигателя – 163 лошадиные силы. До 100 км/ч электромобиль разгоняется почти за 9 секунд. У него на борту есть система адаптивного круиз-контроля и автоматической парковки, а также системы реагирования на пешехода и велосипедиста.