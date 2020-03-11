Всемирный банк: доходы белорусов не будут расти, пока не решится вопрос с госпредприятиями

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Этот совместный проект представительства Всемирного банка и Бизнес-школы ИПМ реализуется в Беларуси при поддержке ЕС. В его рамках было организовано обучение руководителей белорусских госпредприятий на основе методических разработок и программ подобного обучения в Швеции. Предполагается, что в Беларуси будет продолжена эта программа. Первыми результатами обучения очень довольны и участники, и сами организаторы.

Пока не улучшится ситуация в секторе госпредприятий – все в проигрыше

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси начал свое выступление на пресс-завтраке с заявления:

«Будущее белорусской экономики, а также уровень жизни белорусских граждан, способность Республики Беларусь обеспечивать для своих граждан должный уровень здравоохранения и образования зависит от того, что будет происходить с госпредприятиями. До тех пор, пока в секторе госпредприятий не произойдет каких-либо радикальных изменений и преобразований – до этого момента доходы жителей страны не будут расти ускоренными темпами.

Кроме этого, страна не сможет улучшить ситуацию с погашением своего внешнего долга . И налоговые поступления также не будут на должном уровне. Все это не будет возможным до тех пор, пока не улучшится ситуация в секторе госпредприятий».

Алекс Кремер также отметил, что ситуация усложняется тем, что неэффективная деятельность госпредприятий также отрицательно сказывается на деятельности частного сектора. По его словам, есть много примеров, когда частные инвесторы не хотят дальше вкладывать свои инвестиции, а также бороться с неэффективностью госсектора в Беларуси, поскольку государство и правительство обеспечивает защиту и поддержку дальнейшей неэффективной работы госпредприятий.

Кроме этого, цифры свидетельствуют о том, что кредиты, которые были взяты государственными предприятиями, также сказываются на возможности заимствований частными предприятиями. И это было хорошо видно в период предыдущей рецессии, спада экономики с 2015 по 2017 год, добавил Алекс Кремер.



Алекс Кремер. Фото: Myfin.by (из архива)

Какая реструктуризация нужна?

«Что мы понимаем под идеей реструктуризации сектора госпредприятий? Всемирный банк не верит, не считает и никогда на самом деле не считал, что государственный сектор не имеет права на существование. Мы не считаем, что абсолютно все госпредприятия необходимо закрыть либо приватизировать», – подчеркнул глава представительства Всемирного банка в Республике Беларусь.

Он напомнил об участии Всемирного банка в подготовке дорожной карты структурных реформ для Республики Беларусь.

Алекс Кремер отметил:

«Всемирный банк в рамках разработки данной дорожной карты полагает, что все государственные предприятия должны быть разбиты на четыре группы.

Первой такой группой являются предприятия, положение которых неплохое и они могут продолжать свою деятельность, следуя практикам, что существуют сейчас.

Вторая группа госпредприятий – это те, которые могут улучшить эффективность своей деятельности при условии проведения реструктуризации.

Третья группа – это госпредприятия, которые подлежат приватизации.

И четвертая группа – это предприятия, которые безнадежны и подлежат ликвидации».

«Реструктуризация может помочь госпредприятиям при определенных обстоятельствах повысить свою конкурентоспособность – не финансовая реструктуризация, а операционная реструктуризация», – считает представитель ВБ.

По его мнению, финансовая реструктуризация без проведения операционной реструктуризации является просто временным решением. И это «не будет способствовать решению проблемы убытков и недостаточной конкурентоспособности госпредприятий на рынке».

«У Беларуси есть история проведения финансовой реструктуризации тех или иных госпредприятий. Например, проводилась конвертация задолженности, накопленной отдельными предприятиями, в государственные облигации. Также для этих целей было создано агентство по управлению активами. Но мы сейчас говорим не о финансовой реструктуризации. То, что необходимо – это операционная реструктуризация деятельности госпредприятий», – отметил Алекс Кремер.

И именно на это, по его словам, нацелена данная программа обучения руководителей госпредприятий, которая была разработана и финансировалась Европейским союзом и реализовывалась при поддержке Всемирного банка и местных экспертов.

«Данная программа позволяет руководителям госпредприятий понять, каким образом они могут стать более конкурентоспособными, а также помогает им разработать и привести в исполнение стратегию по повышению эффективности», – полагает глава представительства ВБ.

Он отметил, что участники программы выбирались очень тщательно. Была отобрана небольшая группа из руководителей, которые подали свои заявки на участие. Участниками программы стали наиболее прогрессивные руководители, которые действительно хотят изменить к лучшему ситуацию на своих предприятиях и ратуют за то, чтобы их предприятие преобразовалось.

Обучение в рамках этого проекта прошли руководители столичных и региональных предприятий, в том числе ОАО «Світанак», «Слодыч», «Мозырьсоль», «Лакокраска», «Криница» «Блакіт» и других.