Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения

Вайнштейн прибыл в здание суда в инвалидном кресле. Адвокаты продюсера просили смягчить срок заключения до пяти лет в связи с возрастом и состоянием здоровья Вайнштейна. Обвинение требовало максимального наказания — 29 лет заключения.





Ранее суд присяжных в Нью-Йорке единогласно признал продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум обвинениям из пяти. Речь идет о делах сотрудницы реалити-шоу «Проект Подиум» Мириам Хэйли и стилистки Джессики Манн.





В 2017 году более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальном насилии. Среди них — актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто.