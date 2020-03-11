Харви Вайнштейна отправили в тюрьму на 23 года

Источник материала: KYKY

Сегодня, 11 марта, нью-йоркский суд приговорил голливудского продюсера – еще недавно одного из самых могущественных людей в Голливуде – Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в домогательствах, пишет BBC.

И это не самый большой срок, который мог получить Харви. Сторона обвинения просила приговорить продюсера к «максимальному или близкому к максимальному» сроку заключения. Харви грозило до 29 лет тюрьмы.

За что Вайнштейна отправили в тюрьму

Присяжные признали Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения из пяти – изнасилование в 2013 году и принуждение к оральному сексу в 2006 году. В трех случаях изнасилования его вину не признали.

Напомним, Харви Вайнштейна начали судить 7 января 2020 года. Его обвиняли, основываясь на показаниях двух его жертв, которые работали с Харви. Также на судебных заседаниях выступили и другие женщины, которые заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны продюсера. Однако их показания не приобщили к материалам дела за истечением срока давности.

Однако о домогательствах со стороны Вайнштейна стало еще три года назад – после публикации расследований газеты New York Times и журнала New Yorker в октябре 2017 года (после о подобных случаях рассказали больше 100 актрис, среди которых Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Гвинет Пэлтроу).

В конце 2019 года продюсер предложил выплатить $ 25 млн в качестве компенсаций 30 актрисам и бывшим сотрудницам Weinstein Company, которые выдвинули против него обвинения.

Сейчас Харви Вайнштейну 67 лет. Если он не попадет под амнистию (или не умрет в тюрьме), выйдет на свободу, когда ему будет 90 лет.