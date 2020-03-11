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Движение под мостом по улице Толстого в Минске закроют до середины лета

11.03.2020 18:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Движение под мостом по улице Толстого в Минске закроют до середины лета
Фото из открытых источников

Как стало известно, из-за строительства эстакады 1-го кольца в Минске с 14 марта 2020 года участок ул. Толстого под путепроводом пр. Независимости от правоповоротного съезда с ул. Московской до перекрестка с ней перекрывают для движения транспорта. Предварительно, работы продлятся до середины лета.

На время работ до середины лета временно изменятся схемы движения транспорта. Транспорт со стороны ул. Московской, как и прежде, будет ехать на ул. Толстого и пр. Независимости. Но если надо проехать к площади Мясникова, придется искать другой маршрут.

Движение под мостом по улице Толстого в Минске закроют до середины лета В Минске 8 марта откроют проезд по мосту на улице Железнодорожной

Кроме того, правоповоротный съезд с ул. Московской расширили, чтобы увеличить пропускную способность - на этом участке будет организовано движение в обоих направлениях (прежде было только в сторону ул. Толстого). Таким образом на время строительных работ транспорт, в том числе общественный, которому нужно попасть с ул. Толстого на ул. Московскую и пр. Независимости, а также в сторону пл. Мясникова, получит возможность объезда.

Во время строительства эстакады получится развязка в виде петли, которая даст возможность транспорту поворачивать с Толстого налево и направо. В будущем по ней можно будет сворачивать с ул. Московской налево на 1-е кольцо в направлении пр. Дзержинского. Хотя завершить сооружение предполагается летом, пользоваться новой эстакадой можно будет только после соединения всего кольца.

Из-за строительных работ вносятся изменения в работу некоторых маршрутов общественного транспорта. В частности, движение автобусов маршрутов №73, 163 со стороны ул. Московской организуется по пр. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Немига, пр. Победителей и далее по маршруту с остановочным пунктом «пл.Независимости» на изменяемом участке, в обратном направлении - без изменений.

Автобусы маршрутов №24, 65 в направлении ул. Воронянского от ул. Мясникова будут ходить по ул. Московской, ул. Могилевской, ул. Жуковского и далее по маршрутам, в обратном направлении - без изменений.

Автобусам маршрута №38 присвоят наименование «ДС Карастояновой – Вокзал». Они будут следовать от ул. М.Богдановича, по ул. Немига, пл. Ф.Богушевича, ул. К.Цеткин, ул. Бобруйской в прямом направлении, ул. Бобруйской, ул. Мясникова, ул. Немига и далее по маршруту - в обратном направлении.

Автобусы и троллейбусы с ул. Московской на ул. Толстого и до ДС Дружная будут двигаться по местному проезду вдоль дома №1 по ул. Московской в обоих направлениях.

 
Теги: Минск
 
 
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