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Налоговики рассказали, на чем один белорус за год заработал 25 миллионов рублей

11.03.2020 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До 31 марта белорусам нужно успеть подать налоговые декларации о доходах за 2019 год. Речь идет о тех доходах, налоги за которые не уплачивались в течение года. Сейчас жители страны успели подать почти 12 тысяч деклараций, причем две трети из них — в электронном виде. Об этом на пресс-конференции рассказал Михаил Рассолько, начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам. Представитель МНС также рассказал, на чем рекордсмен по задекларированному доходу и, соответственно, заплаченному налогу в 2019 году заработал эти деньги.

Рекордсменом по задекларированному доходу и, соответственно, заплаченному налогу в 2019 году стал житель Минского района. Он задекларировал 25 миллионов рублей, налог составил 3,2 миллиона рублей. Как рассказал Михаил Рассолько, белорус получил этот доход «в результате операций с ценными бумагами». Какой доход оказался самым большим в 2019 году, пока неизвестно — еще не все отчитались о доходах в нынешнем году, пишет FINANCE.TUT.BY

На начало марта белорусы подали в налоговые органы 11 783 декларации. Треть из них пришлась на Минск — примерно 4,2 тысячи. Еще 1,8 тысяч были поданы в Минской области, 1,7 тысяч — в Гомельской, 1,2 тысяч — в Брестской, примерно по 1 тысяче — в Витебской, Гродненской и Могилевской.

Михаил Рассолько отметил, что 63% поданных деклараций (почти 7,5 тыс.) были в электронном виде. Такая возможность появилась в 2018 году. Чтобы подать декларацию в электронном виде, нужно обратиться в любой налоговый орган с удостоверением личности и получить там логин и пароль для входа в личный кабинет.

— В прошлом году 23% деклараций было подано в электронном виде, — отметил Михаил Рассолько. — Мы, конечно, считаем, что в этом году процент будет снижаться, потому что для тех граждан, которые уже подавали декларации в электронном виде, нет никакой сложности, им не нужно никуда обращаться. И все-таки часть граждан, особенно старшего возраста, воспользуются традиционным способом подачи деклараций лично или по почте. Но даже на сегодняшний день это количество свидетельствует, что электронные декларации востребованы.

Также в министерстве поделились данными о том, сколько деклараций подали в 2019 году (тогда декларировались доходы за 2018 год). Их оказалось 34 589, это на 1965 больше, чем годом ранее. Больше трети деклараций были поданы в Минске — 12 677. Еще примерно по 4,5 тысячи пришлись на Минскую и Гомельскую области, а в остальных было около 3 тысяч.

Доплатить подоходный налог пришлось примерно 22,3 тысячам подавших декларацию. Общая сумма составила 64 миллиона рублей. А некоторые получили возврат налога. Таких в 2019 году было 1188 человек, им вернули 1,7 миллиона рублей.

Также в 2018 году 1557 белорусов доплатили подходный налог за сдачу недвижимости в аренду (это нужно было делать в том случае, если общая сумма дохода от аренды превышала 6116 рублей). Они дополнительно перечислили в казну 1,8 миллиона рублей. Но с 2019 году обязанность предоставлять декларацию и доплачивать налог в такой ситуации отменили.

Тех, кто не подал декларацию в срок, в 2019 году было 3660 человек. По результатам проверок им пришлось заплатить 3,6 миллиона рублей налогов и еще 425 тысяч рублей штрафов.
 
Теги: Минск
 
 
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До 31 марта белорусам нужно успеть подать налоговые декларации о доходах за 2019 год. Речь идет о тех доходах, налоги за которые не уплачивались в течение года. Сейчас...
 
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