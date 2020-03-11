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Где в Минске появится новая трамвайная линия и как будет развиваться электрический транспорт? Рассказывает Валерий Шкуратов

11.03.2020 19:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В настоящее время переход на электротранспорт в Беларуси не дань моде, а одна из важнейших задач. В стране создается необходимая инфраструктура, а скоро запустят и БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой теме уделяет особое внимание глава государства.

Как обстоит ситуация с транспортом в столице и сколько электробусов сегодня на улицах Минска? На эти и другие вопросы ответит директор унитарного предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов.

Где в Минске появится новая трамвайная линия и как будет развиваться электрический транспорт? Рассказывает Валерий Шкуратов

Евгений Поболовец, СТВ:
Начнем беседу с самого очевидного вопроса: сколько же на сегодняшний день по Минску ходит электробусов?

Об электрических видах транспорта в Минске: Сегодня у нас 80 единиц электробусов

Где в Минске появится новая трамвайная линия и как будет развиваться электрический транспорт? Рассказывает Валерий Шкуратов

Валерий Шкуратов, директор УП «Столичный транспорт и связь»:
В целом, если говорить о городской пассажирской транспортной системе города Минска, она достаточно развита. Здесь присутствуют практически все виды пассажирского транспорта – это автобусы, троллейбусы, трамваи, линии метрополитена, городские линии белорусских железных дорог, то есть такой огромный комплекс маршрутов и сетей. Мы перевезли за 2019 год 783 миллиона человек и ежедневно перевозим больше 2 миллионов человек.

Комплекс большой, и в этом комплексе, конечно, присутствуют электрические виды транспорта, в первую очередь электробусы, конечно. Сегодня у нас их 80 единиц.

Евгений Поболовец:
Это много или мало для Минска?

Валерий Шкуратов:
Это начальная стадия поставок такого вида транспорта. Они эксплуатируются на семи городских маршрутах. Это маленькое количество. В объеме они составляют около 1 %. Это маленький объем.

«По прошлому году у нас прирост по объемам перевозок по электрическому транспорту составил 4,1 %»

Где в Минске появится новая трамвайная линия и как будет развиваться электрический транспорт? Рассказывает Валерий Шкуратов

Евгений Поболовец:
Я так понимаю, в ближайшие годы вы планируете нарастить это количество, да?

Валерий Шкуратов:
В целом, объемы перевозок пассажиров электрическим транспортом прирастают ежегодно. По прошлому году у нас прирост по объемам перевозок по электрическому транспорту составил 4,1 %. Такая тенденция будет сохраняться и в этом году, и в последующем они будут только наращиваться.

Если говорить об их поставках, то, конечно, они будут осуществляться в этом году. Мы запланировали поставки 350 троллейбусов, они будут в том числе с автономным ходом, и 50 трамваем современных, то есть его развитие будет идти.

Евгений Поболовец:
Ответьте на такой простой вопрос: зачем необходимо переходить на электрический транспорт? Это экономия средств, это дополнительный комфорт для пассажиров?

«Мы изучаем современные тенденции, потому что весь мир сегодня переходит на электрический транспорт»

Где в Минске появится новая трамвайная линия и как будет развиваться электрический транспорт? Рассказывает Валерий Шкуратов

Валерий Шкуратов:
В первую очередь, мы изучаем современные тенденции, потому что весь мир сегодня переходит на электрический транспорт. Если взять Европу, то везде восстанавливается трамвайное движение. Если говорить о той же Польше, наши соседи приняли программу, где ежегодно идет замена 30 % автобусов на транспорт с электрической тягой.

«Необходимо строить новую трамвайную ветку, которая свяжет микрорайон Сухарево с центром города»

Евгений Поболовец:
Было же время, когда трамваи уходили?

Валерий Шкуратов:
Мы много лет закрывали трамвайное движение. И дальше уже снимать его нельзя. Нужно принимать решения и такие решения будут уже в ближайшее время приняты – о строительстве новых трамвайных линий в Минске.

Евгений Поболовец:
А где это будет?

Где в Минске появится новая трамвайная линия и как будет развиваться электрический транспорт? Рассказывает Валерий Шкуратов

Валерий Шкуратов:
Сегодня прорабатывается решение, что согласно нашему генеральному плану необходимо строить новую трамвайную ветку, которая свяжет микрорайон Сухарево с центром города. Конечно, потребуется, наверное, 3-4 года как минимум на само проектирование и строительство, не меньше. Весь проект займет, наверное, 5-6 лет.

Евгений Поболовец:
Если мы вернемся к теме электробусов, чем сам электробус лучше или может быть хуже обычного автобуса?

Валерий Шкуратов:
Сравнить тот момент, когда мы получили первый электробус и тот транспорт, который у нас был (и автобусы, и те же троллейбусы), то это был электробус четвертого поколения. На порядок были более комфортные однозначно. Низкий пол, удобные сидения, удобный сам салон. Он был оборудован и укомплектован различными системами: тот же Wi-Fi, системы информирования, системы безопасности. То есть это был современный, безопасный, удобный для пассажира транспорт.

Где в Минске появится новая трамвайная линия и как будет развиваться электрический транспорт? Рассказывает Валерий Шкуратов

Евгений Поболовец:
Еще одну тему затронем – так называемая на языке профессионалов клиентоориентированность. Вы клиентоориентированная компания, правильно? И вам приходится на рынке бороться с очень серьезной конкуренцией. Что делается для того, чтобы удержать пассажиров в своей сети, чтобы они не ушли к конкурентам?

«У нас появится ветка «Зеленый Луг» – еще семь станций»

Валерий Шкуратов:
Самое главное – нужно создавать удобную сеть. Это первое. Для человека выбор транспорта – это его время передвижения. У нас сегодня не хватает таких скоростных видов транспорта, маршрутов не хватает. Да, мы развиваем в первую очередь метро, потому что оно востребовано. 37 объема сегодня осуществляется Минским метрополитеном. Мы строим сегодня первую очередь, потом вторая очередь. У нас появится семь станций, наверное, в 2023 году. Потом следующий этап. У нас появится ветка «Зеленый Луг» – еще семь станций.

Линии метро заберут какую-то еще часть с наземного транспорта. Это один вид транспорта, на котором останавливаться нельзя по моему мнению. С этим все планы наши городские говорят о том, что необходимо развивать трамвай. Трамвай должен создать вторую ветвь быстрого, удобного, комфортного, безопасного маршрута.

Где в Минске появится новая трамвайная линия и как будет развиваться электрический транспорт? Рассказывает Валерий Шкуратов

Люди в материале: Валерий Шкуратов, Евгений Поболовец

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В настоящее время переход на электротранспорт в Беларуси не дань моде, а одна из важнейших задач. В стране создается необходимая инфраструктура,...
 
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