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Украина закрывает 170 пунктов пропуска на границе
11.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 12 марта из 219 пунктов пропуска на границе Украины будут работать 49. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль сегодня на брифинге.
«Из 219 пунктов пропуска на границах с завтрашнего дня будут работать 49. Остальные будут закрыты для граждан и автотранспорта», — сказал Денис Шмыгаль.
По его словам, в аэропортах, пунктах пропуска будет
Премьер-министр также добавил, что Украина фактически прекратила авиасообщение с Италией. «Сегодня было принято решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации», — сказал он.
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С 12 марта из 219 пунктов пропуска на границе Украины будут работать 49. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль сегодня на брифинге. «Из 219 пунктов...
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