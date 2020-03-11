ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина закрывает 170 пунктов пропуска на границе

11.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Украина закрывает 170 пунктов пропуска на границе

С 12 марта из 219 пунктов пропуска на границе Украины будут работать 49. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль сегодня на брифинге.

«Из 219 пунктов пропуска на границах с завтрашнего дня будут работать 49. Остальные будут закрыты для граждан и автотранспорта», — сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, в аэропортах, пунктах пропуска будет особый режим работы.

Премьер-министр также добавил, что Украина фактически прекратила авиасообщение с Италией. «Сегодня было принято решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации», — сказал он.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 12 марта из 219 пунктов пропуска на границе Украины будут работать 49. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль сегодня на брифинге. «Из 219 пунктов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлогорские военнослужащие МВД учатся разгонять демонстрации в поле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика