Украина закрывает 170 пунктов пропуска на границе

Источник материала: Вороновская газета





С 12 марта из 219 пунктов пропуска на границе Украины будут работать 49. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль сегодня на брифинге.

«Из 219 пунктов пропуска на границах с завтрашнего дня будут работать 49. Остальные будут закрыты для граждан и автотранспорта», — сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, в аэропортах, пунктах пропуска будет особый режим работы.

Премьер-министр также добавил, что Украина фактически прекратила авиасообщение с Италией. «Сегодня было принято решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации», — сказал он.

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